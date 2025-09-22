Сегодня 22 сентября 2025
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт»

Как и предполагалось, обещанная разработчиками из российской студии Cyberia Nova демоверсия приключенческого экшена «Земский собор» во вселенной исторического ролевого боевика «Смута» не заставила себя долго ждать.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

Cyberia Nova у себя в соцсетях объявила, что бесплатное демо «Земского собора» уже доступно для ознакомления всем желающим. Пробное издание можно скачать в VK Play и с официального сайта «Смуты».

Демоверсия «Земского собора» позволяет оценить Москву образца XVII века, обновлённую по сравнению со «Смутой» боевую систему (парирования, ответные удары) и переработанную механику стелса.

Разработчики также заверили, что демо «Земского собора» создавалось с учётом отзывов участников недавнего закрытого бета-тестирования и включает реализованные в ответ улучшения (в том числе баланса сражений).

Игрокам «Земского собора» в роли знакомого по «Смуте» казака Кирши предстоит помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом — сюжет игры крутится вокруг проведения и итогов Земского собора.

«Земский собор» выйдет 4 ноября на ПК (VK Play) и достанется владельцам «Смуты» бесплатно. Творческий руководитель Cyberia Nova Сергей Русских в интервью VK Play Media пообещал, что откладывать игру не будут.

«Мы переносов не планируем. Если небо на землю не упадёт, 4 ноября мы всех ждём в игре!» — заверил Русских на прошедшем с 19 по 21 сентября в Москве видеоигровом фестивале «Игропром».

Источник:

Теги: земский собор, смута, cyberia nova, приключенческий экшен
