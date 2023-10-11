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Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили регулярные беспилотные грузоперевозки

На трассе М11 «Нева» начались регулярные грузоперевозки с использованием беспилотного тягача StarLine по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург. 4 октября с его помощью была выполнена очередная доставка груза — в столицу были привезены более 10 тонн охранно-телематического оборудования самой компании StarLine. Для контроля движения в кабине тягача присутствовал водитель-испытатель, сообщил ресурс Content-Review.com.

Источник изображений: starline.ru

Источник изображений: starline.ru

При движении по трассе беспилотник использует данные со специальных датчиков, таких как GNSS-RTK-приемник, лидары, видеокамеры, инерциальные датчики. Также грузовик задействует искусственный интеллект, нейросети и уникальную разработку петербургских ученых из НПО «СтарЛайн» — цифровую модель дороги, то есть специальную карту для локального маневрирования по маршруту, выбора полосы движения, скорости, получения информации о дорожных знаках и ограничениях. Все данные обрабатываются несколькими вычислительными системами с собственным программным обеспечением, установленными в автомобилях.

«Разработка беспилотного тягача — это другой класс транспорта, другие требования к безопасности, высокие скорости и, как следствие, высокие требования к детекции и распознаванию объектов на большей дистанции. Это более сложная задача для разработчиков», — отметил руководитель отдела разработок НПО СтарЛайн Илья Никифоров.

В рамках научно-исследовательского проекта по разработке беспилотного автомобиля StarLine команда специалистов НПО «СтарЛайн» создаёт универсальную платформу, которая позволяет интегрировать элементы беспилотного автомобиля практически в любое современное транспортное средство.

Наиболее сложной задачей при создании беспилотной системы разработчики называют предсказание поведения других участников движения, когда движущийся автомобиль классифицирует все обнаруженные вокруг себя объекты и прогнозирует возможные траектории их движения. Основная разница между движением в городе и движением по загородной трассе заключается именно в этом вопросе.

В городских условия разнообразие объектов очень велико, и предсказание их поведения является одной из труднейших задач для разработчиков. Однако в случае с грузовиком данная проблема не столь актуальна, поскольку он перемещается главным образом по загородным трассам. Сейчас команда инженеров-исследователей НПО «СтарЛайн» занимается задачами, специфичными для движения тягача по высокоскоростной трассе, такими как дальняя детекция, позиционирование при нестабильном потоке поправок RTK, построение карты с учётом искривления земной поверхности и так далее. Однако в будущем этим разработки помогут и в создании систем автопилота для городских условий.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: беспилотные машины, россия
беспилотные машины, россия
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