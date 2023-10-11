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Cмартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями появятся на рынке через пять лет, предсказали аналитики

К 2028 году на рынке могут начать появляться смартфоны с дисплеями, способными к самостоятельному восстановлению, утверждают аналитики компании CCS Insight в своём обзоре главных технологических прогнозов на 2024 год. Об этом сообщает CNBC.

Новая технология будет реализована за счёт «нанопокрытия» поверхности дисплея, которое при нанесении царапин выделяет вещество, заполняющее место дефекта при взаимодействии с воздухом. О подобных технологиях уже не первый год говорят и производители. Ещё в 2013 году LG выпустила смартфон G Flex с изогнутым экраном и «самовосстанавливающимся» покрытием задней крышки — тогда компания не уточнила, как работает её решение. В 2017 году Motorola подала патентную заявку, в которой описывается экран из «полимера с памятью формы», который самостоятельно восстанавливается при возникновении трещин — процесс происходит под воздействием тепла. У Apple также есть патент на складной iPhone, чей дисплей при повреждении восстанавливается сам.

Тем не менее, все эти технологии пока не появлялись в коммерчески успешных моделях — для этого нужны инвестиции как в сегмент исследований и разработки, так и в маркетинг для продажи таких моделей в больших объёмах. Необходимо должным образом проинформировать и потребителей о том, какой уровень повреждений можно будет устранить без стороннего вмешательства. Подчёркивается, что речь идёт не о больших трещинах, а о мелких косметических дефектах.

Аналитики CCS Insight сделали ряд других, не менее интересных прогнозов. Так, в 2026 году компания HTC, по их мнению, уйдёт с рынка гарнитур виртуальной реальности. Причиной тому они считают растущую конкуренцию со стороны Meta, Sony, а теперь ещё и Apple. Тайваньский производитель, некогда бывший пионером в мире смартфонов, а затем и в сегменте гарнитур виртуальной реальности может уйти с рынка и продать связанную с этим направлением интеллектуальную собственность. Поначалу с выходом Apple Vision Pro дела HTC могут даже пойти на лад, но компания выступает в другой ценовой категории, из которой её выдавят Sony и Meta с их агрессивной ценовой политикой и продажей гарнитур на грани себестоимости.

Ещё один прогноз гласит, что Apple попытается захватить контроль над рынком подержанных смартфонов, стимулируя клиентов сдавать устройства напрямую ей, а не выходить на сторонние торговые площадки. Apple усилит свои позиции на рынке восстановленных устройств, повысив их качество и способствуя снижению объёмов электронных отходов. Уже сейчас, по оценкам CCS Insight, на долю iPhone приходится около 80 % организованного вторичного рынка смартфонов.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, носимая электроника,
Теги: ccs insight, дисплей, прогноз
ccs insight, дисплей, прогноз
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