Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон (Thierry Breton) направил владельцу соцсети X Илону Маску (Elon Musk) письмо, в котором сообщил, что платформа «используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС» в отношении событий в Израиле.

Бретон напомнил Маску, что в августе в ЕС вступил в силу «Закон о цифровых услугах» (DSA), который «очень точно устанавливает обязанности [администраций соцсетей] в отношении модерации контента». По версии чиновника, отмеченный «соответствующими органами» контент до сих пор находится на сайте, и в его отношении никаких действий принято не было, хотя DSA требует от администрации платформы немедленного реагирования — соцсеть обязана принимать «пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий», чтобы справиться с «угрозами общественной безопасности и гражданского дискурса», которые возникают из-за дезинформации.

СМИ и другие организации, указал еврокомиссар, «широко сообщают» о публикуемых в соцсети X недостоверных фактах и изображениях — снимках из других военных конфликтах и даже скриншотах компьютерных игр. В завершении своего письма чиновник призвал Маска дать «быстрый, точный и полный ответ» в течение 24 часов.

Маск же прокомментировал публикацию Бретона прямо в соцсети X: «Наша политика состоит в том, чтобы всё было открытым и прозрачным, и мне известно, что ЕС этот подход поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения на X, о которых вы говорите, чтобы их могла увидеть общественность. Большое спасибо».