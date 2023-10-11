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Mozilla объявила войну фейковым отзывам: Firefox научат распознавать манипуляции с рейтингами товаров в интернете

Mozilla, разработчик браузера Firefox, будет бороться с фальшивыми отзывами в интернете. Компания анонсировала функцию, способную распознавать фальшивые отзывы на товары и услуги. В основе этого инструмента лежит технология стартапа Fakespot, приобретённого Mozilla в мае этого года. Нововведение обещает существенно затруднить манипуляции с рейтингами на таких платформах, как Amazon и Yelp, особенно для тех, кто применяет ИИ для создания фальшивых отзывов. Появление функции ожидается 21 ноября текущего года.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

С приобретением стартапа Fakespot компания Mozilla сделала значимое вложение в свою технологическую экосистему. Fakespot уже успел зарекомендовать себя как надёжный инструмент в борьбе с фальшивыми отзывами и манипуляциями в интернете. Этот стартап предлагает веб-сервис и браузерное расширение, которые анализируют отзывы на платформах типа Amazon, Yelp, TripAdvisor, Walmart и eBay, применяя для этого оценочную шкалу от «A» до «F».

Согласно источнику, функция распознавания фальшивых отзывов, получившая название Review Checker, будет интегрирована в браузер Firefox версии 120. Пользователям десктопов и Android эта функция станет доступна 21 ноября. Эта инновация представляет угрозу для всех, кто планировал использовать ИИ для создания фальшивых отзывов. Это особенно актуально для генеративных ИИ-технологий вроде ChatGPT.

Основатель Fakespot Сауд Халифа (Saoud Khalifah) подчеркнул, что при покупке товаров онлайн, когда покупатель не может посмотреть товар «вживую», отзывы приобретают критическую важность. Стив Тейшейра (Steve Teixeira), директор по продуктам в Mozilla, добавил, что алгоритмы ИИ и машинного обучения, применяемые в Fakespot, обеспечивают высокую точность в выявлении поддельных или искажённых отзывов.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: mozilla firefox, fakespot, отзывы, фальшивые отзывы, review checker
mozilla firefox, fakespot, отзывы, фальшивые отзывы, review checker
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