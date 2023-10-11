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Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости

Управление по защите прав потребителей штата Юта (UDCP) подало в суд на TikTok в связи с тем, что привыкание к видеосервису причиняет вред детям, а также из-за введения пользователей в заблуждение относительно якобы отсутствия связи с ByteDance, своей материнской компанией в Китае.

Источник изображения: Kelly Sikkema/unsplash.com

Источник изображения: Kelly Sikkema/unsplash.com

В иске указано, что TikTok нарушает закон штата Юта о потребительских продажах (UCSPA), вызывая у детей привыкание к приложению и получая от него прибыль, вводит в заблуждение по поводу его безопасности и справедливости своей политики, а также утверждением о том, что он базируется в США и не контролируется китайской ByteDance.

С аналогичными проблемами TikTok сталкивается по всей территории США. В прошлом году Индиана выдвинула в иске против TikTok такие же обвинения. Школьный округ Мэриленда подал в июне в суд на TikTok и других технологических гигантов из-за вклада в «кризис психического здоровья» учащихся. В мае штат Монтана запретил деятельность TikTok на своей территории, после чего компания обжаловала в суде введение запрета, требуя его отменить.

В вышедшем пресс-релизе по поводу судебного иска губернатор Юты Спенсер Кокс (Spencer Cox) обвинил компанию в том, что она «вводит родителей в заблуждение относительно того, что её приложение безопасно для детей». Чиновник отметил, что сервис «вызывает у детей привыкание и вредное для здоровья использование» благодаря функциям, которые побуждают юных пользователей бесконечно просматривать видеоконтент, чтобы заработать больше денег на рекламе. Ранее в этом году в Юте также был принят закон, согласно которому дети могут использовать социальные сети только с согласия родителей.

В своём иске UDCP требует суда присяжных и просит судью «предварительно или навсегда запретить» TikTok нарушать закон UCSPA и обязать компанию оплатить судебные издержки UDCP по иску, «значительно превышающие $300 000», и ещё взыскать $300 000 в виде гражданских штрафов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: tiktok, видеосервис, иск
tiktok, видеосервис, иск
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