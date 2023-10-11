Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive

В августе Microsoft объявила, что фотографии в галерее OneDrive и в каждом из сохранённых фотоальбомов будут учитываться отдельно в рамках облачного лимита компании в пять гигабайт. Ожидалось, что обновление будет выпущено 16 октября, что заставило бы некоторых пользователей столкнуться с ограничениями на объём хранилища. Реакция клиентов была настолько резкой и негативной, что компания отказалась от этих планов.

«31 августа 2023 года мы начали сообщать о предстоящем обновлении нашей инфраструктуры облачного хранилища, которое приведёт к изменению того, как данные фотографий и фотоальбомов OneDrive учитываются в общей квоте облачного хранилища, — сообщила Microsoft на странице службы поддержки. — Это изменение планировалось начать развёртывать 16 октября 2023 года. На основании полученных отзывов мы скорректировали наш подход и больше не будем внедрять это обновление».

В последние месяцы Microsoft последовательно ограничивает свои предложения по хранению данных. Не исключено, что эта попытка экономии ресурсов происходит на фоне постоянных убытков компании от массового внедрения ИИ в свои продукты. 1 февраля Microsoft изменила политику Outlook, согласно которой вложения в почтовой службе стали учитываться при расчёте лимита OneDrive в пять гигабайт. Для пользователей это означало, что при достижении лимита в пять гигабайт в OneDrive, они больше не могли отправлять или получать электронные письма в Outlook, пока не уменьшат количество сохранённых файлов и вложений.

Microsoft — не единственная компания, которая недавно изменила курс после негативной реакции клиентов. Так, компания Unity ранее представила новую модель ценообразования под названием Runtime Fee, которая предполагает взимание с разработчиков фиксированной ставки каждый раз, когда пользователь устанавливает одну из игр. Появившиеся сообщения о продаже руководителями Unity части своих акций перед анонсом новой модели ценообразования подлили масла в разгорающийся скандал. Массовый протест со стороны сообщества разработчиков игр заставил Unity отказаться от новых правил, поблагодарив клиентов за «честные и критические отзывы».