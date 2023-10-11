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Microsoft теряет более $20 на каждой платной подписке на ИИ-помощника программиста GitHub Copilot

Microsoft несёт убытки, предлагая подписку на свой ИИ-сервис GitHub Copilot всего за $10 в месяц, при фактических затратах, превышающих $20 на одного пользователя. Этот случай является лишь вершиной айсберга в сложной экономике ИИ, где расходы на оборудование, энергию и разработку ПО оказываются неоправданно высокими. Компания уже ищет пути оптимизации, включая пересмотр ценовой политики и внедрение более экономичных решений.

Источник изображения: GitHub

Источник изображения: GitHub

В начале 2023 года The Wall Street Journal уже писала о проблеме рентабельности ИИ для технологических гигантов, в числе которых Microsoft, Alphabet, Adobe и AWS (Amazon Web Services). Особое внимание привлекает ситуация с Microsoft и их сервисом GitHub Copilot, доступным по подписке за $10 в месяц. Несмотря на партнёрство с OpenAI и наличие более чем 1,5 млн пользователей, сервис остаётся убыточным.

Реальные операционные расходы в случае некоторых пользователей могут и вовсе достигать порядка $80 в месяц. Сервис, ориентированный на помощь программистам в создании и рефакторинге кода, пользуется высокой популярностью, однако высокие операционные затраты Microsoft ставят под вопрос его долгосрочную рентабельность. Перспективы изменения этой ситуации во многом зависят от возможного снижения стоимости вычислительных ресурсов.

ИИ является ресурсоёмкой технологией, требующей значительных капиталовложений не только в оборудование, но и в разработку ПО, а также в энергетику. Эти расходы, как показывает практика, не всегда окупаются, особенно на начальных этапах развития продукта или сервиса.

Для достижения рентабельности компания рассматривает различные стратегии. Одним из предложенных вариантов является повышение цен на ПО и услуги, созданные на основе ИИ. Как утверждается, и Microsoft, и Google планируют взимать дополнительные $30 за доступ к ИИ-функциональности в рамках своих корпоративных программных пакетов.

Компании также рассматривают возможность использования менее мощных, но более экономичных ИИ-решений. Например, вместо последней версии GPT-4 можно обойтись моделью ChatGPT 3.5, если она удовлетворяет требованиям тех или иных задач. Это позволяет снизить расходы без значительной потери в качестве.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: github, copilot, microsoft, ии, искусственный интеллект
github, copilot, microsoft, ии, искусственный интеллект
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