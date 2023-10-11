YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания

Google с мая 2023 года планомерно борется с блокировщиками рекламы в браузерах, ограничивая просмотр видео на YouTube. Всё больше пользователей начали видеть предупреждения и всплывающие сообщения, которые блокируют воспроизведение видео на YouTube при включённом блокировщике рекламы. Похоже, в Google решили пойти дальше и начали блокировать просмотр видео, если браузер ограничивает сбор пользовательских данных — с таким столкнулись пользователи Microsoft Edge.

Microsoft Edge, браузер по умолчанию в последних версиях Windows, оснащён встроенной функцией защиты, которая ограничивает возможности онлайн-отслеживания действий пользователя. Защита от отслеживания в браузере Microsoft предлагает три режима: «базовый», «сбалансированный» (по умолчанию) и «строгий», названия которых говорят сами за себя. Введя в адресной строке Edge://settings/privacy, пользователь может переключаться между ними:

«Базовый» режим предназначен для тех, кто не против индивидуальной рекламы и не особо уклоняется от веб-отслеживания. Его основная функция — противодействовать вредоносным трекерам, уделяя особое внимание таким угрозам, как сбор цифровых отпечатков пальцев (фингерпринтинг) и криптомайнеры. Этот режим не блокирует рекламу.

«Сбалансированный» режим включён по умолчанию и не блокирует рекламу на YouTube. Он создан для пользователей, которым требуется меньше персонализированной рекламы и минимальные помехи при работе в интернете.

«Строгий» режим создан специально для тех, кому важна конфиденциальность, кто готов пожертвовать совместимостью сайтов, и обеспечивает максимально возможное предотвращение отслеживания. Этот режим может, по утверждению Microsoft, «минимально влиять на рекламу», но полностью её не блокирует.

Несмотря на заявление Microsoft, за последнее время многие пользователи, использующие «строгий» режим защиты от отслеживания в браузере Edge, подтвердили, что им был заблокирован просмотр видео на YouTube. Для продолжения просмотра необходимо отключить защиту от отслеживания или переключиться в «сбалансированный» режим.

Google приводит следующие аргументы в защиту своей позиции: «Блокировщики рекламы нарушают Условия обслуживания YouTube. Вы должны добавить YouTube в исключения или совсем отключить блокировку рекламы, чтобы продолжить воспроизведение видео. Реклама обеспечивает глобальный доступ к YouTube. Чтобы работать без рекламы, пользователи могут выбрать YouTube Premium, гарантируя, что создатели контента по-прежнему будут получать вознаграждение».

Хотя «строгий» режим защиты от отслеживания Microsoft Edge блокирует не всю рекламу, а только ту, которая предположительно отслеживает пользователя, YouTube в любом случае выдаёт предупреждение и вряд ли стоит ожидать изменения политики Google в данном вопросе. Возможно, в отместку за это Microsoft Edge начал помечать установочный файл Google Chrome как вредоносный.