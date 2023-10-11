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NASA показало грунт с астероида Бенну — в нём уже нашли воду и углеродные соединения

Учёные завершили первоначальный анализ образцов грунта с астероида Бенну (Bennu) возрастом 4,5 млрд лет, которые были собраны и доставлены на Землю аппаратом OSIRIS-REx Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Полученные результаты свидетельствуют о наличии в образцах высокого содержания углерода и воды. Это означает, что в образцах могут быть элементы, необходимые для появления живых организмов в условиях нашей планеты — по одной из теорий, жизнь на Землю занесли именно астероиды.

Источник изображения: Erika Blumenfeld / Joseph Aebersold / NASA

Источник изображения: Erika Blumenfeld / Joseph Aebersold / NASA

Результаты анализа были объявлены в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, где руководство NASA и учёные впервые продемонстрировали образцы грунта с астероида Бенну широкой публике. «Образец OSIRIS-REx — это самый богатый углеродом образец астероида из когда-либо доставленных на Землю. Он позволит нескольким поколениям учёных исследовать происхождение жизни на нашей планете. Почти всё, что мы делаем в NASA, направлено на то, чтобы ответить на вопросы о том, кто мы такие и откуда взялись. Такие миссии NASA, как OSIRIS-REx, улучшат наше понимание происхождения астероидов, которые могут угрожать Земле, и дадут нам представление о том, что находится за её пределами. Образец доставлен на Землю, но впереди ещё много научных исследований, таких, каких мы ещё не видели», — сказал во время выступления глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson).

Несмотря на то, что для понимания природы обнаруженных углеродных соединений необходимо провести дополнительные исследования, первое открытие служит хорошим предзнаменованием для будущих открытий. Тайны, которые хранят камни и пыль, добытые на астероиде, будут изучаться несколько десятилетий. Ожидается, что эта работа позволит понять, как формировалась Солнечная система, каким образом на Земле могли появиться первые живые организмы и какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать столкновения нашей планеты с одним из многочисленных астероидов, перемещающихся в космическом пространстве.

Источник изображения: Robert Markowitz / NASA

Источник изображения: Robert Markowitz / NASA

Задачей аппарата OSIRIS-REx было собрать 60 г образцов грунта астероида Бенну. Специалисты NASA 10 дней разбирали капсулу и занимались извлечением из неё грунта. Когда они впервые открыли крышку капсулы, то обнаружилось, что на Землю было доставлено значительно больше материала, чем предполагалось. Образцов оказалось так много, что процесс разбора капсулы существенно замедлился.

«Наши лаборатории были готовы ко всему, что припас для нас Бенну. В течение многих лет учёные и инженеры работали бок о бок, разрабатывая специальные боксы и инструменты для сохранения первозданного вида астероидного материала и хранения образцов, чтобы исследователи сейчас и через десятилетия могли изучить этот ценный дар космоса», — считает Ванесса Уайч (Vanessa Wyche), директор центра NASA в Хьюстоне.

В течение первых двух недель с момента прибытия образцов на Землю учёные провели их «экспресс-анализ» с помощью сканирующего электронного микроскопа, инфракрасные измерения, дифракцию рентгеновских лучей и химический анализ. С помощью рентгеновской томографии удалось создать трёхмерную компьютерную модель одной из частиц, которая демонстрирует её внутреннюю структуру. Эти первые тесты помогли установить наличие в образцах грунта большого количества воды и углеродных соединений.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

«Заглядывая в древние тайны, хранящиеся в пыли и камнях астероида Бенну, мы вскрываем капсулу времени, которая может открыть нам понимание того, как зарождалась Солнечная система. Богатый углеродом материал и обильное присутствие водосодержащих глинистых материалов — это лишь вершина космического айсберга. Эти открытия, ставшие возможными благодаря многолетнему сотрудничеству и передовым достижениям в науке, побуждают нас отправиться в путешествие, чтобы понять не только наше небесное окружение, но и возможность зарождения жизни. С каждым открытием полученным от Бенну, мы всё ближе подходим к разгадке тайн нашего космического наследия», — считает Данте Лауретта (Dante Lauretta), главный исследователь миссии OSIRIS-REx из Университета Аризоны в Тусоне.

В течение следующих двух лет учёные продолжат характеризовать образцы и проводить их анализ, необходимый для достижения поставленных целей. NASA сохранит не менее 70 % образцов грунта в центре Джонсона для дальнейшего изучения их вместе с учёными из разных стран мира. В рамках научной программы OSIRIS-REx свойства образцов будут изучать более 200 учёных со всего мира, включая исследователей из разных американских институтов, а также партнёры NASA, такие как Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадское космическое агентство (CSA). Позднее в этом году образцы грунта также будут переданы во временное пользование Смитсоновскому институту, Космическому центру в Хьюстоне и Университету Аризоны.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: бенну, астероид, космос
бенну, астероид, космос
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