Oppo представит серию складных смартфонов Find N3 для глобального рынка 19 октября

Oppo объявила о предстоящей глобальной премьере смартфона-раскладушки Find N3 Flip, который был представлен в Китае в августе этого года. Презентация устройства для международного рынка пройдёт 19 октября в Сингапуре. Как отметил ресурс GSMArena.com, речь идет о запуске серии, а это означает, что на мероприятии также представят складной смартфон Find N3, рендеры которого утекли в Сеть на этой неделе.

Таким образом подтверждается появившаяся некоторое время назад информация о появлении 19 октября в продаже в США складного смартфона OnePlus Open, который является переименованным Oppo Find N3, ориентированным на глобальный рынок.

Официальных данных о Oppo Find N3 пока не поступало. Как ожидается, складной смартфон получит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также будет оснащён 7,8-дюймовым основным дисплеем и 6,31-дюймовым внешним экраном — оба на основе OLED-панелей с частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти LPDDR5X составит до 16 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

По слухам, у новинки будет 48-мегапиксельные основная и широкоугольная камеры, а также телефотомодуль на 64 Мп. Камеры разработаны при участии Hasselblad. На внешнем дисплее будет размещена 32-Мп селфи-камера, на внутреннем — 20-Мп камера. Батарея ёмкостью 4800 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

По данным ресурса WinFuture, цена OnePlus Open в США составит $1700.