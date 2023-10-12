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Налоговая США нашла у Microsoft недоимку в $28,9 млрд — компания будет «решительно оспаривать» эту сумму

Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) уведомило Microsoft об образовавшейся задолженности по выплате налогов в размере $28,9 млрд, включая штрафы и проценты, за период с 2004 по 2013 год, сообщил ресурс The Verge со ссылкой на документацию Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Microsoft выразила несогласие с предоставленными налоговой службами цифрами и объявила, что будет их оспаривать.

Корпоративный вице-президент Microsoft по международному налогообложению и таможенному делу Дэниел Гофф (Daniel Goff), комментируя результаты аудита налоговой службы в своём блоге, отметил, что компания изменила свою корпоративную структуру и методы работы за годы, охваченные налоговой проверкой. «Проблемы, поднятые IRS, имеют отношение к прошлому, но не к нашей нынешней практике», — сообщил он.

Гофф заявил, что приведённый IRS пересчёт не отражает суммы, уплаченные компанией в соответствии с Законом о сокращении налогов и создании рабочих мест, что, по его мнению, может уменьшить итоговые цифры по налоговой задолженности до $10 млрд. Кроме того, Microsoft утверждает, что Налоговое управление США не согласно с тем, как Microsoft распределяла прибыль на международном уровне посредством соглашения о трансфертных ценах, называемого долевым участием в расходах.

В итоге Microsoft объявила о несогласии с «предлагаемым перерасчётом» Налогового управлением США и будет «решительно оспаривать» его. Компания также сообщила в блоге, что не ожидает разрешения спора в ближайшие 12 месяцев.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: microsoft, налоги
microsoft, налоги
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