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AVerMedia выпустила внешнюю карту видеозахвата Live Gamer ULTRA 2.1 с поддержкой HDMI 2.1

Компания AVerMedia представила Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) — своё первое внешнее устройство захвата изображения с поддержкой HDMI 2.1. Новинка предназначена для авторов видеоконтента, в частности, летсплейщиков, а также для стримеров.

Источник изображения: AVerMedia

Источник изображения: AVerMedia

Новинка AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) выполнена виде внешнего периферийного USB-устройства. Она позволяет захватывать видео через HDMI 2.1 без потери качества в разрешении до 4К с частотой 60 кадров в секунду с игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X/Series S, ПК, смартфонов, планшетов, камер и других устройств.

Выбор внешних карт захвата с поддержкой 4K и 60 FPS на рынке весьма ограничен, особенно после того, как в прошлом году компания Elgato, ещё один из ведущих производителей данного оборудования, решила прекратить производство своего устройства Game Capture 4K60 S+. Поэтому для многих единственной альтернативой осталось использование карт захвата формата PCIe, что не всегда оказывается удобным и даже возможным.

Новинка от AVerMedia поддерживает сквозную передачу сигнала до 4K и 144 Гц, а также обладает поддержкой HDR и технологии динамической смены частоты обновления (VRR). Таким образом, Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) способна пропускать видеоряд на ПК в разрешении 4K при 144 Гц, а на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/Series S — в 4K и 120 Гц, а затем захватывать и записывать сигнал в 4K и 60 FPS.

Для AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) также заявляется поддержка сквозной передачи и для других разрешений и частот обновления, но не все они соответствуют спецификациям HDMI 2.1. Например, устройство поддерживает сквозную передачу сигнала в 1080p с частотой 240 Гц, а также в 1440p и частотой 144 Гц. Компания обещает расширить возможности Live Gamer ULTRA 2.1 с выпуском новой прошивки, которая ожидается 19 октября. С новой версией программного обеспечения карта захвата получит возможность сквозной передачи сигнала в 1440p с частотой 240 Гц. Поддержка дополнительных режимов будет добавляться постепенно, отмечают в компании.

Live Gamer ULTRA 2.1 поставляется с фирменным программным обеспечением Gaming Utility. С его помощью в том числе можно управлять RGB-подсветкой внешней карты захвата и синхронизировать её с RGB-подсветкой других компонентов ПК. В состав утилиты также входит функция группового чата, которая позволяет записывать общение с сокомандниками во время игры.

AVerMedia оценила внешнее устройство захвата Live Gamer ULTRA 2.1 в $299,99. Новинка уже поступила в продажу.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: avermedia, карта захвата, стриминг, видео
avermedia, карта захвата, стриминг, видео
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