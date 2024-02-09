Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива

Поклонники «яблочной» техники привыкли отдавать за мониторы круглые суммы. Взамен они требуют от дисплея чёткую картинку, широкие возможности цветовоспроизведения, отсутствие проблем с масштабированием в любых операционных системах, а также удобство подключения при работе с ноутбуками. Для них есть Apple Cinema Display. А что же делать обычным людям, которые к тому же не готовы платить столько денег?

Попытки создать и органично вписать в рынок 27-дюймовые IPS-мониторы стандарта 5К, предназначенные для работы не только с macOS, но и с Windows, были и раньше. Но по каким-то неведомым причинам они оказывались не совсем удачными. Прошли годы — и производители решили зайти на второй круг.

В этом материале мы решили продолжить знакомство с настольными мониторами торговой марки DIGMA Pro, принадлежащей крупному дистрибьютору – ООО «Мерлион». На сей раз к нам в лабораторию попал первый для производителя 5К-дисплей DIGMA Pro Art M 5K.

Производитель заявляет высокие технические характеристики — как минимум не хуже, чем у моделей именитых производителей. Ну а вишенкой на торте, безусловно, является базовая цена в 59 990 рублей – уж очень заманчивое предложение в классе. Давайте изучим его подробнее.

На момент публикации этого материала монитор DIGMA Pro Art M 5K продавался на территории РФ порядка двух месяцев – в магазинах он появился практически сразу после анонса новой линейки DIGMA Pro Art.

Рекомендованная цена монитора составляет 59 990 рублей, но, с учётом клубных подписок и различных бонусных программ, его итоговая стоимость может находиться в диапазоне от 35 до 57 тысяч рублей. За такие деньги ничего подобного приобрести на территории РФ попросту невозможно, особенно учитывая наличие у DIGMA официальной гарантии и сервисных центров.

В целом же на рынке представлены подобные устройства из нескольких ценовых сегментов: за 120-280 тысяч рублей вы можете приобрести 5К IPS-модели А-брендов в лице Samsung, LG и Apple, а за 80-100 тысяч рассмотреть такой малоизвестный B-бренд, как Kuycon, с его клонами устройств Apple.

Тем, кто не боится покупать мониторы напрямую из Китая без какой-либо гарантии, рынок может предложить фактически копию DIGMA Pro Art M 5K в лице некоего Rich Vision RV100. Он, по всей видимости, является прародителем героя сегодняшнего обзора. Это не плохо и не хорошо – просто предположение.

В ближайшие же полгода-год ожидается появление ещё большего количества похожих устройств от именитых производителей. Например, Viewsonic уже анонсировала модель VG2781-5K, продажи которой должны стартовать в ближайшие месяцы на территории Китая. Дальше – больше.

DIGMA Pro Art M Экран Диагональ, дюймов 27,0 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Матовое (Anti-Glare) Стандартное разрешение, пикс. 5120 × 2880 PPI 218 Параметры изображения Тип матрицы IPS-type Тип подсветки W-LED + QD (?) Макс. яркость, кд/м2 500 Контрастность статическая 2000 : 1 Количество отображаемых цветов 1,07 млрд Частота вертикальной развёртки, Гц 48-60 Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (неоф.), AMD FreeSync Время отклика, мс 5 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 1 × HDMI 2.1;

1 × DisplayPort 1.4;

1 × USB Type-C (DP Alternate Mode, PD 65 Вт) Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3,5 мм) Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 2 Вт Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (-5° – +18°) VESA-крепление: размеры (мм) Нет Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / 35 / 0,5 Габаритные размеры (с подставкой), Д × В × Г, мм 614 × 462 × 183 Габаритные размеры (без подставки), Д × В × Г, мм НД Масса нетто (с подставкой), кг 5,7 Масса нетто (без подставки), кг НД Ориентировочная цена 59 990 рублей

Мы не смогли получить доступ к сервисному меню монитора, поэтому нам остаётся только гадать о модели установленной матрицы. Есть предположение, что тут используется новая матрица компании BOE c матовым рабочим покрытием, которая также встречается и в новинке компании Samsung – модели ViewFinity S9. Использование же хорошо известной 5К-панели LG Display находится под большим сомнением: она дороже, её цветовой охват уже, а рабочее покрытие – полуглянцевое.

Для своего 27-дюймового 5К IPS-решения с рабочим разрешением 5120 × 2880 пикселей и их плотностью в 218 ppi в DIGMA указывают максимальную яркость в 500 нит и увеличенную до 2000:1 контрастность – вдвое выше, чем у известных конкурентов. Также говорится о том, что матрица является 10-битной (работает по схеме 8 бит + FRC), способна воспроизвести до 1,07 миллиарда цветов и отличается расширенным — до уровня 98 % DCI-P3 и AdobeRGB, а также 100 % sRGB – цветовым охватом. Заявка на успех в сегменте подобных устройств!

Если исходить из данных о спектре, можно предположить, что для подсветки используются «квантовые точки» либо самый продвинутый вариант PFS-Phosphor-напыления поверх стандартных W-LED-светодиодов. Подсветка обходится без мерцания (Flicker-Free), плюс снижена интенсивность синего свечения, что делает её безопасной для глаз пользователя.

Модель DIGMA Pro Art M 5K поддерживает работу с HDR10-контентом и могла бы рассчитывать на сертификат соответствия VESA DisplayHDR 400, который есть у многих современных мониторов. Однако компания обошлась без лишних трат на сертификацию, что ожидаемо и вполне логично для решения, рассчитанного на рынок одной страны.

Более того, если посмотреть на данные по возможностям HDR, записанные в блок EDID, то окажется, что монитор посылает недостоверные данные, а поэтому о полностью корректной работе дисплея в режиме HDR речи идти не может.

Модель не является игровой — её максимальная частота развёртки не превышает 60 Гц, чего для столь высокого рабочего разрешения более чем достаточно. Время отклика GtG указано на уровне 5 мс – ещё одна норма. Вместе с тем монитор DIGMA поддерживает системы адаптивной синхронизации AMD и NVIDIA, но рабочий диапазон крайне узкий – 48-60 Гц, что не очень-то интересно и актуально для любителей поиграть.

Для подключения источников сигнала герой обзора предлагает следующий набор интерфейсов: DP 1.4 с поддержкой DSC, HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой режима DP Alt Mode для полноценной работы с носимыми устройствами (ноутбуками, планшетами, некоторыми телефонами) и мощностью зарядки PD 65 Вт.

Для подключения наушников можно воспользоваться установленным 3,5-мм аудиоразъёмом, а в качестве встроенной акустической системы выступают два динамика мощностью по 2 Вт каждый.

В изучаемой модели присутствует семь предустановленных рабочих режимов изображения, а также различные варианты воздействия «технологии» Low Blue Light, предназначенные для снижения нагрузки на глаза с помощью изменения цветовой температуры.

Управление монитором DIGMA производится исключительно с помощью удобного 5-позиционного джойстика, расположенного на задней крышке корпуса.

DIGMA Pro Art M 5K выполнен в «безрамочном» дизайне, с пластиковой накладкой в нижней части. Монитор представлен исключительно в светло-серой расцветке и с простой в плане эргономики алюминиевой подставкой, без VESA-совместимого крепления.

⇡#Комплектация и внешний вид

DIGMA Pro Art M 5K поставляется в небольшой, но увесистой коробке из некрашеного картона, на которой представлены два схематичных изображения дисплея. Для удобства переноски присутствует пластиковая ручка сверху.

На одной из сторон упаковки представлены основные технические характеристики устройства. По ней же можно узнать номер партии, серийный номер, артикул монитора, его массу, версию (V1.2023) и примерную дату производства (октябрь 2023 года).

На второй наклейке представлены данные по производителю и импортёру. В обоих случаях ими оказались подразделения компании «Мерлион». Место производства – Китай.

Комплект поставки монитора DIGMA Pro Art M 5K включает в себя следующее:

кабель питания;

внешний БП;

кабель DP 1.4;

микрофибру для чистки экрана;

краткое руководство пользователя;

гарантийный талон.

Дизайн монитора DIGMA Pro Art M 5K сдержанный и одновременно максимально стильный и современный – всё по тем же канонам, по которым работает Apple. Другими словами, попытку скопировать, пускай и в несколько упрощенном варианте, скрыть сложно, но ничего плохого в ней мы и не видим. Тем более что герой обзора стоит в разы дешевле, чем мониторы Apple.

Корпус модели выполнен из качественного пластика с матовой серебристой поверхностью. Используется псевдо-безрамочный дизайн, разве что нижняя часть панели прикрыта пластиковой накладкой, по центру которой расположился логотип бренда.

Практически квадратная подставка с закруглёнными углами выполнена из алюминиевого сплава. Ее поверхность анодирована и имеет матовое серое покрытие – под цвет корпуса. В упаковке монитор находится в разобранном виде – пользователю потребуется самостоятельно прикрепить основание к подставке с помощью трёх винтов из комплекта. Для этого придётся вооружиться крестовой отвёрткой и потратить где-то минуту своего времени.

Подставка обеспечивает монитору хорошую устойчивость, а плоская поверхность основания позволяет использовать её в качестве зоны для хранения небольших вещей вроде смартфона или наушников.

Система прокладки кабелей у монитора DIGMA Pro сводится к специальному вырезу в центральной стойке – ровно напротив области с интерфейсными разъёмами в корпусе модели. На наш взгляд, с учётом дизайна монитора, это единственно верное решение.

Металлическая база выполнена в стиле минимализма, без использования закрывающих пластиковых элементов. Резиновые накладки на основании подставки защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора на гладких покрытиях.

Заводская эргономика монитора ограниченна: доступен только наклон корпуса в небольшом диапазоне, причем в процессе слышно хруст и скрип в месте соединения корпусных элементов. Улучшить эргономику монитора не выйдет – VESA-совместимое крепление у DIGMA Pro Art M 5K отсутствует.

Несмотря на свою не слишком высокую стоимость, монитор сделан очень качественно и выглядит не хуже большинства своих конкурентов. Ощутить разницу можно лишь на ощупь – корпус пластиковый, а не алюминиевый, да и вентиляционных прорезей нет. В остальном же – всё на высоком уровне: обработка деталей качественная, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. В мониторе нет элементов из глянцевого пластика — корпус немаркий и, соответственно, практичный.

DIGMA Pro Art M 5K оснащён IPS-подобной матрицей с матовой рабочей поверхностью, которая крайне эффективно борется с бликами на экране, но при этом может смущать отдельных пользователей заметным кристаллическим эффектом (КЭ).

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, ID), ещё раз уточнить название модели, узнать рабочие параметры электропитания и повторно подтвердить, что решение сделано на территории Китая.

Все интерфейсы для подключения у DIGMA Pro Art M 5K находятся на одной колодке в задней части и направлены назад.

В мониторе есть встроенная акустическая система общей мощностью 4 Вт (два динамика по 2 Вт каждый), что само по себе неплохо, но в данном случае скорее «для галочки». Динамики расположились за нижними вентиляционными решётками – там, где и ожидалось. Максимальная громкость у них низкая, как и качество самого звука. Низкие частоты полностью отсутствуют, а на высокой громкости есть резонансы в корпусе. Для каких-то базовых нужд встроенная акустика сгодится, но для музыки или кино лучше полагаться на наушники или купить внешнюю акустическую систему.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — пятипозиционный джойстик, расположенный на задней поверхности корпуса, рядом с колодкой интерфейсных разъёмов. Индикатор питания (состояния) отсутствует.

Скорость работы меню высокая. Система моментально откликается на действия пользователя — особых задержек мы не заметили. Благодаря наэкранным подсказкам управлять монитором легко и просто как днём, так и ночью, в отсутствие внешнего освещения. Впрочем, они нужны лишь на первых порах: управление интуитивно понятное, разобраться сможет каждый — и достаточно быстро.

Единственная проблема – размеры окна OSD-меню не перерисованы в соответствии с рабочим разрешением экрана. В результате всё меню слишком маленькое, и пользователям с неидеальным зрением придётся прилагать усилия, всматриваясь в надписи.

Среди опций с быстрым доступом у героя обзора по умолчанию установлены следующие: выбор источника сигнала и предустановленного режима, включение игрового прицела и таймера. Изменить функции нельзя.

Визуальное оформление OSD-экрана для новинки не перерабатывали, сохранив внешний облик меню от игровой серии мониторов. В качестве основы всё ещё используется синий цвет, но меню выглядит простовато – прослеживается явное несоответствие уровня самого экрана и рисовки интерфейса.

Всего в OSD-меню монитора DIGMA Pro Art M 5K пять основных разделов. По умолчанию выставлен русский язык, есть информационный блок с указанием рабочего разрешения, частоты развёртки и активности систем адаптивной синхронизации, а также уровней яркости и контраста.

В первом разделе присутствуют настройки яркости, контрастности и резкости, а также возможность активации динамической контрастности DCR (включать которую не стоит). Тут же представлены все предустановленные режимы картинки в количестве семи штук.

Второй раздел нужен для выбора предустановленных режимов цветовой температуры или коррекции RGB вручную в пользовательском пресете.

Третий раздел ответственен за положение меню, его прозрачность и время до исчезновения, а также за выбор языка локализации. В отличие от ранее рассмотренного монитора DIGMA Pro из игровой серии, у DIGMA Pro Art M 5K здесь нет пункта, связанного с увеличением размеров меню. Жаль, было бы очень кстати.

В четвёртом разделе можно выбрать источник сигнала (присутствует функция автоматического выбора, которая прекрасно работает), отрегулировать уровень громкости, включить режим Mute и произвести сброс выставленных настроек.

Последний раздел предлагает выбор режима работы скалера, есть возможность выбора степени воздействия функции Low Blue Light, можно отрегулировать разгон панели (также известный как Overdrive, но здесь это не имеет смысла), активировать поддержку адаптивной синхронизации и включить автоматическое определение HDR-контента на экране (полезно для Windows 11).

Доступ к сервисному меню монитора DIGMA для подтверждения модели установленной матрицы мы, как уже говорилось, не нашли.

Монитор DIGMA Pro Art M 5K был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 22H3, во время тестирования частота обновления экрана составляла 60 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 8 бит.

При использовании интерфейса USB Type-C вы сможете получить те же 8 бит при 60 Гц, без цветового сжатия, а для вывода 10-битного цвета придётся пожертвовать максимальной частотой вертикальной развёртки, которую будет необходимо снизить до 30 Гц. Для HDMI-подключения это и вовсе единственный возможный вариант – 30 Гц при нативном разрешении 5120 × 2880 пикселей и 8 битах на канал.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе DIGMA Pro Art M 5K пользователь может найти семь предустановленных режимов. Среди них мы полноценно протестировали выставленный по умолчанию «Стандарт», проверили максимальное воздействие дополнительной функции Low Blue Light, оценили эмуляцию sRGB через соответствующий подрежим в настройках цветовой температуры и изучили результаты дисплея после ручной настройки и калибровки.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 с DSC как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

режим – «Стандарт»;

яркость – 80;

контрастность – 50;

DCR – выкл.;

HDR – выкл.;

резкость – 2;

цветовая температура – «Тёплый;»

Low Blue Light – выкл.;

разгон (время отклика) – выкл.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

режим – «Стандарт»;

яркость – 17;

контрастность – 50;

DCR – выкл.;

HDR – «Авто»;

резкость – 2;

цветовая температура – «Пользователь» (46/46/41);

Low Blue Light – выкл.;

разгон (время отклика) – вкл.

Для доступа к полному перечню необходимых параметров мы оставили монитор в режиме «Стандарт». Чтобы получить необходимые значения и улучшить результаты монитора, нам потребовалось отрегулировать только два основных параметра: яркость и цветовую температуру (RGB Gain). В качестве дополнительного воздействия мы переключили HDR в режим «Авто», чтобы в дальнейшем совершать меньше действий для проигрывания HDR-контента, а вот параметр «разгон» (отвечающий в теории за время отклика матрицы) смысла менять не оказалось – никаких видимых изменений не происходит.

⇡#Яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности

Изначальная проверка осуществлялась в режиме «Стандарт» при заводских установках цветовой температуры («Тёплый»).

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 478 0,288 1660 90 420 0,254 1654 80 366 0,22 1664 70 352 0,212 1660 60 334 0,202 1653 50 301 0,181 1663 40 246 0,148 1662 30 187 0,112 1670 20 128 0,077 1662 10 84 0,051 1647 0 32 0,02 1600

Максимальная яркость в этом случае оказалась на уровне 478 кд/м2, а нижнее значение составило 32 кд/м2. Рабочий диапазон крайне широкий. Коэффициент контрастности – 1660:1 в среднем, что ниже заявленного производителем, но является очень хорошим результатом для IPS-подобного монитора. Как минимум это выше, чем демонстрируют похожие устройства Apple Studio Display и мониторы LG из серии UltraFine 4K/5K.

Переход к пользовательским настройкам цветовой температуры не привёл к расширению рабочего диапазона яркости и повышению глубины чёрного. Аналогичная история и с HDR – активация расширенного динамического диапазона в среде ОС на возможности устройства не влияет. Результаты остаются на изначальном уровне и зависят исключительно от параметров, установленных в меню монитора.

⇡#Результаты при заводских настройках (режим «Стандарт»)

По заявлению производителя, монитор оснащён матрицей с расширенным цветовым охватом. Исходя из полученного спектра подсветки, можно сделать вывод, что в качестве модифицирующего рассеивающего слоя используются так называемые квантовые точки, позволяющие показывать высокие результаты не только относительно пространств sRGB и DCI-P3, но и относительно AdobeRGB, используемого в полиграфии и среди некоторых фотографов.

Для простого потребителя это значит, что любой контент на экране нового монитора DIGMA Pro Art M 5K будет более насыщенным по цветам, чем на мониторах с обычной W-LED-подсветкой. Для игр, да и в других ситуациях, когда вам не принципиальна высокая точность цветопередачи, — это скорее плюс. Но для работы с цветом в отсутствие определённых знаний и индивидуального цветового профиля устройства — может оказаться и минусом.

При настройках по умолчанию DCI-P3 покорился монитору на 98,3 %, а AdobeRGB – сразу на 95,7 %. Это очень хороший результат. Вместе с тем общий объём цветовых данных составил почти 170 % sRGB — монитор DIGMA Pro с лёгкостью может конкурировать по возможностям матрицы с более дорогими аналогами от А-брендов и даже превосходит их. А речь, напомним, идёт о 2-5-кратной разнице в цене!

Между тем с завода точка белого у Pro Art M 5K настроена неточно – 7550 К со слабым паразитным оттенком. Но к стабильности ЦТ оттенков серого вопросов нет – всё в полном порядке.

Есть некоторые проблемы и с контрастностью картинки, которые свойственны и более дорогим аналогам. Производитель слегка усилил общую контрастность изображения, но оставил адекватную различимость глубоких теней.

Учитывая выявленные особенности заводской настройки, а также возможности матрицы по цветовоспроизведению, при проверке монитора через ArgyllCMS мы воспользовались референсом AdobeRGB (это лучший из доступных, но даже он оказался не слишком подходящим). Однако получить в таком случае высокие результаты сразу не выйдет. Монитору DIGMA требуются уточнения цветовых характеристик, правки RGB, а также корректировка яркости для более комфортной продолжительной работы за экраном. Всё это можно сделать в ходе полноценной калибровки дисплея.

⇡#Результаты после настройки и калибровки

В ходе ручной настройки мы уменьшили яркость и изменили значения усиления RGB для достижения необходимой температуры точки белого. Все остальные изменения доступны только через правки LUT-области видеокарты, ведь режимов гаммы и регулировки различимости тёмных участков у монитора нет.

Внесённые изменения и проведённая калибровка слегка снизили цветовой охват, но в большей степени повлияли на коэффициент статичной контрастности, который снизился до 1400:1.

После настройки мы добились нейтрального баланса изображения с корректной точкой белого и оттенками серого, которые сохранили свою высокую стабильность цветовой температуры (ЦТ) во всём рабочем диапазоне.

Внесённые изменения положительно повлияли на гамма-кривые: мы добились необходимого результата, который оказался крайне стабильным во времени – просадок по точности цветопередачи через несколько дней не было.

По итогу отклонения DeltaE94 не превысили 0,2 в среднем и 0,6 в максимуме. В таком состоянии герой обзора прекрасно подойдёт для профессиональной работы с цветом в любой из соответствующих областей.

⇡#Результаты в режиме эмуляции sRGB

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом (ЦО), неудивительно встретить в нём режим эмуляции sRGB, в котором происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО.

Эмуляция sRGB производится на очень хорошем уровне, особенно для 5K-монитора за такие деньги. Максимальная яркость после перехода в режим слегка просаживается (336 нит при автоматически устанавливаемом значении 80 %), но может быть отрегулирована в соответствии с запросами пользователя в широком диапазоне.

Режим эмуляции sRGB дезактивирует возможность ручной регулировки цветовой температуры, а также выбор из нескольких предустановок RGB — это частое явление для мониторов любого уровня. При этом точка белого устанавливается в значении ~6650 К, правда, со значительным сдвигом по оси Y, что приводит к DeltaE на уровне 12 единиц и различимости фиолетово-розового паразитного оттенка на всех оттенках серого. Исправить это можно только с помощью дополнительной калибровки с правками в LUT видеокарты.

Гамма-кривые в режиме sRGB установлены менее точно, чем в режиме «Стандарт». Общая контрастность изображения даже выше, но с различимостью глубоких теней проблем всё ещё нет.

Что касается финального отчёта Argyll CMS, то в нём были выявлены проблемы только с точкой белого. В остальном же программа отметила высокую точность эмуляции базового пространства sRGB и вполне корректную настройку гаммы. Так что если не придираться, то изученный режим вполне себе подходит для постоянного использования, когда нет желания и/или возможности использовать ПО с поддержкой системы управления цветом (CMS).

⇡#Результаты в режиме «Low Blue Light — Максимальный»

Теперь поговорим про «снижение нагрузки на глаза» и режимы вида Low Blue Light (LBL). Ни одна современная модель не обходится без чего-то подобного. В DIGMA оставили знакомое и всем понятное название, позволили регулировать степень воздействия (4 режима) и сохранили возможность регулировки яркости, чтобы дополнительно снизить нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

Доступно четыре варианта воздействия: Low, Middle, High и Super High. Последняя ступень позволит добиться точки белого на уровне 4500 К, но с усилением паразитного оттенка (в данном случае зелёного). Изначально выставленная яркость оказалась на уровне 340 нит – это откровенно много.

Из-за значительного воздействия на цветопередачу и общую тональность картинки на экране, цветовой охват монитора DIGMA в данном режиме снижается, но не сказать, что принципиально сильно. Картинка на экране выглядит откровенно странно — всё в желто-оранжевых оттенках.

Сможете ли вы долго работать при таких настройках? У нас есть большие сомнения на этот счёт, ведь паразитный оттенок и крайне низкая цветовая температура сохраняются во всём диапазоне. Впрочем, это — приятная деталь — приводит и к идеальной стабильности ЦТ всех оттенков серого.

При этом гамма-кривые проходят почти так же, как и при стандартных установках, а соответственно, никакого дополнительного снижения нагрузки на глаза, кроме изменения тона картинки, производитель не предусмотрел.

Особого смысла в подобной настройке монитора нет. Режиму требуется дополнительная корректировка со стороны пользователя, но ещё эффективнее будет провести ручную настройку яркости и RGB для достижения действительно «тёплой» картинки, без выраженного паразитного оттенка и со значительно меньшей яркостью, которую необходимо корректировать самостоятельно.

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Системы компенсации неравномерности подсветки у нет, как нет и функции локальной подсветки (Local Dimming).

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

Небольшие проблемы с равномерностью подсветки видны как на белом поле, так и на однородных полях других светлых оттенков. Продемонстрировать их более наглядно нам удалось при помощи разных оттенков серого на фотографиях выше.

Среднее отклонение от центральной точки составило 6,8 %, а максимальное — 20,4 %. Светлая зона сосредоточилась на большей части экрана, а выраженное затемнение заметно только с двух краёв матрицы — это хороший результат, особенно для монитора подобного класса и цены. К слову, нечто подобное демонстрируют и куда более дорогие аналоги от А-брендов.

Нет явных проблем у монитора и по равномерности цветовой температуры. Разброс значений не превысил 600 К, среднее отклонение от центральной точки – 1,8 %, максимальное – 5,1 %. В данном вопросе монитор DIGMA Pro Art M 5K показал себя на уровне выше среднего, а сама ЦТ плавно увеличивается справа налево.

Теперь посмотрим на равномерность подсветки и различные цветовые эффекты в случае с чёрным полем. Сделаем мы это по двум фотографиям, снятым на разном удалении от экрана (~70 и 150 см).

В первом случае Glow показал себя достаточно типично — четырьмя высветленными углами с явными паразитными оттенками. Подобная особенность может негативно сказываться на ощущениях при работе за монитором (если вы сидите очень близко к экрану) при загрузке системы даже в светлое время суток, при просмотре фильмов и в ПО с тёмным графическим интерфейсом. Это то, к чему следует быть готовым.

Снижение яркости не сильно скажется на ваших впечатлениях, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям, и все эффекты будут снова видны, как и раньше. Тут ничего нового – всё как и у всех прямых аналогов и большинства других мониторов на базе различных IPS.

При отдалении же от экрана Glow полностью исчезает и чёрный фон начинает демонстрировать реальную равномерность подсветки. В этом случае у полученного на тестирование экземпляра мы выявили порядка 8-9 точечных засветок по краям матрицы, которые никоим образом не сказывались на комфортности работы за монитором, да и визуально они были менее заметны, чем на обработанной фотографии (из-за высокой чувствительности сенсора камеры). Иначе говоря, монитор DIGMA Pro Art M 5K показал хороший результат равномерности подсветки на чёрном. Смело идём дальше.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

В DIGMA Pro Art M 5K, по заверению производителя, используется псевдо-10-битная матрица, однако в системе пользователь может активировать 10-битный вывод сигнала только при частоте вертикальной развёртки, не превышающей 30 Гц, и только в случае Type-C- или DP-подключения. В более привычном виде (60 Гц), без использования сжатия сигнала, следует рассчитывать только на 8-битный вывод.

Впрочем, в привычных тестовых приложениях на качестве градиентов это никак не сказывается. Мы наблюдали корректные переходы между полутонами, а после применения созданного в ходе калибровки профиля монитор DIGMA продемонстрировал ожидаемое снижение плавности из-за появления некоторого количества более резких переходов со слабо выраженными паразитными оттенками.

Что касается такого вопроса, как «бандинг», то монитор DIGMA показал себя молодцом. Паразитные оттенки и грубые переходы на сложных изображениях выражены слабо, что нас приятно удивило.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода и адаптивная синхронизация

Теперь перейдём к скоростным показателям дисплея. Для своей новинки в DIGMA указали только скоростные показатели по стандарту GtG – 5 мс, что для рабочего 60-Гц монитора в порядке вещей. Дополнительный разгон по частоте (Overclock) не предусмотрен, а уменьшение времени отклика (Overdrive) присутствует в настройках, но по факту ничего не меняет.

DIGMA Pro Art M 5K – тот случай, когда речи о высокой скорости отклика пикселей не идёт. Модель обеспечивает базовую скорость, характерную для большинства современных LCD-панелей с подобной частотой вертикальной развёртки. Скорость достаточна для выполнения любых рабочих задач, артефакты полностью отсутствуют.

Монитор продемонстрировал средний инпут-лаг (задержку вывода) на уровне 7,4 мс – это очень хороший результат. По реальной скорости отклика, с учётом более жёстких стандартов (RGB 5 Tolerance — допуск по значениям RGB и Perceived Response Time – воспринимаемое время отклика), принятых нами при тестировании с помощью программно-аппаратного комплекса OSRTT, модель DIGMA продемонстрировала среднее значение в 19,2 мс при тестировании 30 различных комбинаций переходов от серого к серому. Для монитора этого класса, по всей видимости, это вполне нормальное явление.

Чтобы появилась возможность включать системы адаптивной синхронизации, в настройках монитора необходимо активировать пункт «FreeSync». После этого вы с лёгкостью сможете включить G-Sync в режиме Compatible (его официальная поддержка у монитора отсутствует) или тот самый FreeSync в случае с видеокартами от AMD. Работоспособность первой системы мы проверили на нашем стенде с GeForce 3080 FE: проблем не возникает, но рабочий диапазон крайне узкий — 48-60 Гц.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Монитор DIGMA Pro Art M использует современную матрицу IPS стандарта 5К, поэтому никаких проблем с углами обзора и стабильностью картинки быть не может.

При незначительных изменениях угла просмотра в горизонтальной плоскости картинка на экране совсем не меняется. Если увеличить угол до 30-45 градусов, то изображение становится менее контрастным, снижается насыщенность некоторых цветов, слегка высветляются тени. При изменениях в вертикальной плоскости картинка на экране портится значительно быстрее и сильнее.

Glow-эффект — в прямом понимании этого термина — проявляет себя на цветных изображениях при взгляде под большим углом, если привстать над монитором. Однако таких резких изменений картинки, как в случае с *VA- и тем более TN+Film-матрицами, вы здесь не увидите. На фото можно наблюдать лишь общее снижение контрастности со слабо выраженным тёплым оттенком (на самом деле он зависит от того, с какой стороны смотреть на экран, но и изменённый спектр подсветки тоже сказывается).

На чёрном поле Glow проявляет себя также во всей красе, что для любителей IPS-дисплеев не в новинку. Степень проявления самых разных паразитных оттенков зависит от того, с какой стороны от экрана вы встанете и под каким углом будете на него смотреть. И конечно, на визуальное восприятие влияет выставленная яркость подсветки — чем она ниже, тем меньше проблем. Но полностью от них избавиться всё равно не выйдет – такова природа нашего адаптивного зрения, и это следует учитывать в первую очередь.

В мониторе DIGMA Pro Art M 5K используется IPS-матрица с полноценной матовой рабочей поверхностью.

При обычных условиях работы различить кристаллический эффект на экране монитора не составляет труда, но он становится чуть менее выраженным при изменении угла просмотра (взгляде сверху/снизу/cбоку). Благодаря этому антибликовые свойства у поверхности на высоте — пользователя не будут беспокоить отражения от всего и вся, как в случае с полуглянцевыми LG UltraFine и Apple Studio Display. Вместе с тем, это позволит также снизить нагрузку на глаза из-за возможности установки меньшей яркости подсветки для сохранения визуального контраста изображения на экране.

К отображению мелких элементов и прорисовке текста различной величины претензий у нас не возникло. Монитор уверенно проходит все тесты и оставляет положительное впечатление от картинки на экране при заводских установках резкости (2 единицы).

Высокая плотность пикселей в 218 ppi (уровень подавляющего большинства ноутбуков и мониторов Apple) обеспечивает возможность установки масштабирования в 200 % с целочисленным преобразованием, что позволяет сохранить крайне высокое качество проработки всех графических элементов при их адекватном размере на экране. Это актуально как для MacOS, для которой 218 ppi фактически являются рекомендуемым уровнем, так и для ОС Windows, которая самостоятельно устанавливает масштабирование в 200 % и демонстрирует практически полное отсутствие проблем при работе с любым ПО (установщики приложений, где масштабирование не используется, в расчёт не берём).

Дисплей обладает Flicker-Free-подсветкой, что было подтверждено в ходе наших тестов. При любом уровне яркости ШИ-модуляция не используется либо её частота составляет несколько килогерц или даже десятки килогерц. За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

В мониторе DIGMA Pro Art M 5K используется внешний блок питания. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили.

Протестированный монитор DIGMA Pro Art M 5K является прекрасным выбором для тех, кто не готов платить в несколько раз больше за похожие устройства от знакомых А-брендов, получая при этом крайне схожее или даже идентичное качество изображения. У новой модели Pro Art M 5K есть всё необходимое: высокое рабочее разрешение и итоговая плотность пикселей в 218 ppi, максимальная яркость, приближенная к 500 нит, повышенный почти до 1700:1 коэффициент контрастности, хорошая равномерность подсветки, высокие показатели соответствия всем трём цветовым пространствам (выше, чем у знакомой 5К IPS-матрицы LG Display) и достойная заводская настройка.

Монитор обеспечивает практически полное отсутствие проблем при работе системы масштабирования ОС и демонстрирует идеальную прорисовку всех элементов на экране. Он позволяет провести ручную настройку с помощью интегрированной системы управления и прекрасно работает при подключении к любому ПК/ноутбуку с любой операционной системой на борту – то, чего не могут обеспечить 5К-мониторы от LG и Apple.

Да, у модели DIGMA Pro нет расширенных мультимедийных функций: качественной акустики (хотя какая-то есть), встроенной веб-камеры, микрофонов и датчиков внешней освещённости, а также возможности подключения USB-периферии. В корпусе не используется алюминий, а из-за матовой поверхности матрицы визуальный контраст оказывается ниже, чем у моделей с полуглянцевой или стеклянной поверхностью. Впрочем, точно такой же подход к рабочей поверхности экрана использует и компания Samsung в своём новом ViewFinity S9, поэтому DIGMA Pro – не единственный производитель, который выбрал эффективный способ борьбы с бликами вместо кристально чистой картинки с отсветами и отражениями.

Из объективных недостатков новинки вы должны быть готовы к упрощённой эргономике и невозможности расширить её с помощью отдельно приобретаемых кронштейнов, ведь VESA-крепления у модели DIGMA Pro Art M 5K нет. У нас также есть вопросы по части визуального образа меню, особенностей работы монитора на актуальной версии прошивки (проблемы с автоматическим возвратом настроек монитора после дезактивации HDR в системе) и невозможности активации 10-битного сигнала при частоте вертикальной развёртки 60 Гц. В остальном же за 60 000 рублей (или порядка 35-40 тысяч с учётом возврата баллов на известной многим торговой площадке) герой обзора является лучшим предложением среди представленных на рынке 5К IPS-устройств, да ещё и с официальной гарантией. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

современный дизайн – ничем не хуже, чем у решений А-брендов;

отличное качество материалов и сборки, за одним маленьким исключением;

широкий выбор современных интерфейсов подключения (DP 1.4 с DSC, HDMI 2.1, USB Type-C с DP Alt Mode и зарядкой 65 Вт);

встроенная акустическая система – но на какое-либо качество рассчитывать не стоит;

удобная система управления на базе 5-позиционного джойстика;

поддержка воспроизведения HDR10-контента – для упрощения дальнейшего взаимодействия следует выставить настройку HDR в меню монитора в положение «АВТО»;

идеальная чёткость и целочисленное масштабирование в среде ОС без негативных эффектов – по умолчанию обе ОС (Windows, MacOS) выставляют 200 %;

подсветка с модифицированным спектром (для снижения нагрузки на глаза и расширения цветового охвата) без мерцания (Flicker-Free) во всём диапазоне регулировки яркости;

крайне широкий цветовой охват матрицы – больше, чем у решений от LG (UltraFine 5K) и Apple (Cinema Display, Studio Display);

высокая точность эмуляции рабочего пространства sRGB в соответствующем предустановленном режиме – проблема только с установкой точки белого, которую нельзя поправить вручную;

широкий диапазон регулировки яркости (32-478 нит) с увеличенным коэффициентом контрастности в 1660:1 в среднем;

высокая стабильность цветовой температуры оттенков серого в большинстве рабочих режимов;

поддержка технологий адаптивной синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync в режиме совместимости (но без официальной сертификации) – впрочем, рабочий диапазон всего 48-60 Гц, а поэтому большого интереса данная поддержка не представляет;

хорошая равномерность подсветки по уровню яркости и ЦТ на светлых оттенках;

отличные углы обзора и высокая стабильность картинки;

официальная гарантия на территории РФ и развитость сети сервисных центров;

самый доступный монитор в своём классе с подобным набором возможностей.

Недостатки:

ограниченная эргономика подставки и отсутствие VESA-совместимого крепления;

ограничения на вывод 10-битного сигнала – он доступен только при снижении частоты вертикальной развёртки до 30 Гц;

некоторые проблемы с прошивкой устройства – в режимах HDR «Вкл.» и «Авто» монитор не всегда корректно реагирует на дезактивацию HDR в системе, сохраняя ограничения для настройки, свойственные активированному HDR.

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