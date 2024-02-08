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«МегаФон» повысил тарифы для некоторых абонентов, так как они от этого не отказались

«МегаФон» предложил некоторым абонентам расширить пакеты услуг с повышением цен на связь, сообщают «Ведомости». По словам представителя оператора, соответствующие уведомления были разосланы по SMS и продублированы в личном кабинете. От новых условий можно было отказаться, в противном случае условия обслуживания менялись автоматически.

Источник изображения: megafon.ru

Источник изображения: megafon.ru

Одному из абонентов, который платил 715 руб. в месяц за 660 минут разговоров и 58 Гбайт трафика, предложили новые условия с переносом неиспользованных минут на следующий месяц по цене уже 787 руб. в месяц. Клиенту дали возможность до 17 января отказаться от новых условий — он этого не сделал, и абонентская плата выросла, приводят «Ведомости» пример. «МегаФон» зачастую предлагает некоторым абонентам льготные условия обслуживания по прямой договорённости. В данном случае на новые условия фактически согласились те, кто не предпринял никаких действий или не заметил уведомления от оператора — некоторые абоненты, которые, по их словам, увидели SMS слишком поздно, пригрозили жалобами в Роскомнадзор и уходом к конкурентам. Другие сообщили, что «Мегафон» вообще ничего им не присылал, а просто начал списывать абонентскую плату на 10 % выше прежней.

Представитель оператора объяснил его действия «потребностями группы абонентов», которым подготовили персональные предложения. «Тем, например, кто имеет склонность потреблять больше гигабайт в месяц, мы предложили дополнительный пакет мобильного интернета, тем, кто может тратить больше минут на телефонные звонки, — расширенные лимиты голосовой связи. Все такие предложения мы делаем с существенным дисконтом по отношению к актуальной рыночной стоимости аналогичных услуг. Тем же, кто склонен тратить меньше своего пакета, мы рекомендовали более экономные условия, чтобы не переплачивать», — пояснил он.

В декабре 2014 года Правительство РФ приняло Постановление № 1342, регламентирующее правила оказания услуг телефонной связи. Документ обязывает операторов уведомлять абонентов об изменении тарифов не менее чем за десять дней, путём размещения информации на сайте и направления клиентам SMS-сообщений. Но закону не противоречат также уведомление через мобильное приложение и личный кабинет, указывают эксперты. В ноябре 2023 года ФАС признала за «МегаФоном» нарушение антимонопольного законодательства — в январе 2023 года оператор поднял для 8,2 млн абонентов тарифы в среднем на 10,24 %. Оператор согласился до 15 февраля 2024 года вернуть условия для ряда архивных тарифов, изменённые в январе. По всей абонентской базе «МегаФона», по его собственной оценке, тарифы в 2023 году выросли не более чем на 3 %.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: мегафон, тарифы, sms
мегафон, тарифы, sms
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