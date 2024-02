Разработчики Paralives показали 7 минут геймплея и раскрыли, когда ждать релиз — это симулятор жизни в духе The Sims, но без платных DLC

В последнее время у The Sims появляется всё больше потенциальных конкурентов: Life by You, inZOI, российский аналог с традиционными ценностями, а теперь ещё и Paralives — инди-игра в жанре симулятора жизни от небольшой команды под руководством Алекса Массе (Alex Masse).

Опубликованное накануне, 7 февраля, 7-минутное геймплейное видео Paralives показывает, как в игре выглядит симуляция жизни: созданная в целях демонстрации девушка Аниса устраивается на работу, заводит друзей и отношения с представителем противоположного пола.

Редактор персонажа позволяет определить развитость основных характеристик (разум, физическая форма, изобретательность, харизма), выбрать талант, социальный бонус и особенности стиля жизни (вроде вегетарианства), а также настроить привычки, связанные со сном и уборкой.

Одной из основных особенностей социальной стороны Paralives является общность: почти любое взаимодействие в игре можно осуществлять группой персонажей. В демонстрации эта функция приняла форму группового разговора, но ранее авторы показывали совместный просмотр телевизора и прочие активности.

В ходе диалога автоматически заполняется шкала общности, которая по прошествии внутриигрового часа предложит на выбор несколько карточек (набор зависит от личности персонажа игрока) с актуальными в текущей ситуации действиями или репликами для развития беседы и/или отношений.

Старт раннего доступа Paralives (с «багами и отсутствующими функциями») намечен на 2025 год в версии для Steam (PC, Mac). Разработчики уверяют, что будут выпускать для игры только бесплатные дополнения — никаких платных DLC. Поддержка русского языка пока не заявлена, но список локализаций планируют расширять.

На официальном сайте Paralives для ознакомления доступна публичная версия планов по развитию игры до и после старта раннего доступа (на странице также есть информация об уже реализованных в симуляторе функциях). Насчёт добавления сверхъестественных элементов, например, разработчики ещё не определились.