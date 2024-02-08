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Apple MacBook и хромбуки оказались наименее ремонтопригодными ноутбуками

Хромбуки и MacBook являются наименее ремонтопригодными ноутбуками, гласят результаты анализа, проведённого отделом по защите прав потребителей при американской организации Public Interest Research Group (PIRG). Apple и Google уже не впервые подвергаются критике за продажу устройств, которые сложнее ремонтировать, чем другие.

Источник изображения: google.com/chromebook

Источник изображения: google.com/chromebook

Доклад Failing the Fix (2024) во многом основан на показателях индекса ремонтопригодности, который присваивается ноутбукам и другой электронике, продаваемой во Франции. Но эксперты PIRG отметили и другие аспекты, в том числе наличие доступность запчастей; учитывались наличие документации по ремонту, выпуск обновлений ПО и возможность сброса прошивки к заводским настройкам; а также участие производителя в организациях, которые противостоят введению законов о праве потребителей на самостоятельный ремонт техники.

Источник изображения: PIRG

Источник изображения: PIRG

Всего PIRG изучила 139 моделей ноутбуков и пришла к выводу, что хромбуки хотя и остаются более доступными по цене, чем другие устройства, но по-прежнему меньше поддаются ремонту, в сравнении с другими ноутбуками. Так, индекс разборки хромбуков составил 14,9 против 15,2 для других моделей. В докладе приводятся десять хромбуков производства Acer, ASUS, Dell и HP — для них средний рейтинг ремонтопригодности составил 6,3, тогда как для других моделей он был 7,0.

Недавно Google увеличила сроки поддержки хромбуков с восьми до десяти лет, но в PIRG этот аспект, во-первых, не учли, а, во-вторых отметили, что если производителю и становится экономически невыгодно поддерживать устаревшие устройства, ему следует дать сообществу возможность делать это своими силами или упростить установку альтернативных ОС, чтобы потребителям не приходилось выбрасывать исправные устройства.

Источник изображения: PIRG

Источник изображения: PIRG

Наименьшую оценку ремонтопригодности авторы исследования присвоили продукции Apple: семейство MacBook получило оценку «D», оказавшись позади продукции ASUS, Acer, Dell, Microsoft, HP и Lenovo. Apple получила самый низкий балл разборки среди других производителей — 4 из 10 против среднего показателя в 7,3. Компания не первый год подвергается критике за то, что она считает приоритетом дизайн, которому приносятся в жертву простота ремонта и технические потребности. Традиционно выступавшая противником права на ремонт Apple с принятием соответствующего закона в Калифорнии теперь активно его поддерживает — у неё даже есть программа самостоятельного ремонта. По сравнению с прошлым годом Apple улучшила свои показатели по разборке и наличию документации по ремонту, но этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять другим производителям.

PIRG рассматривала различные модели у каждого производителя компьютеров: это, например, были 8 ноутбуков Apple и 48 ноутбуков Dell — в рейтинг вошли модели, которым уже был присвоен французский индекс ремонтопригодности, и продающиеся в США. Эксперты обнаружили, что изученные в этом году модели разбирать было труднее, чем год назад — средний балл по разборке упал с 7,5 до 7,3. Это, вероятно, указывает, что «производители не справляются с разработкой ноутбуков, которые проще разбирать и ремонтировать». Но с появлением таких новаторов как Framework, которые активно расширяют границы долговечности продукции, у производителей хромбуков и MacBook появился стимул к повышению её ремонтопригодности.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ноутбук, ремонтопригодность, apple, macbook, хромбук
ноутбук, ремонтопригодность, apple, macbook, хромбук
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