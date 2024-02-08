Apple MacBook и хромбуки оказались наименее ремонтопригодными ноутбуками

Хромбуки и MacBook являются наименее ремонтопригодными ноутбуками, гласят результаты анализа, проведённого отделом по защите прав потребителей при американской организации Public Interest Research Group (PIRG). Apple и Google уже не впервые подвергаются критике за продажу устройств, которые сложнее ремонтировать, чем другие.

Доклад Failing the Fix (2024) во многом основан на показателях индекса ремонтопригодности, который присваивается ноутбукам и другой электронике, продаваемой во Франции. Но эксперты PIRG отметили и другие аспекты, в том числе наличие доступность запчастей; учитывались наличие документации по ремонту, выпуск обновлений ПО и возможность сброса прошивки к заводским настройкам; а также участие производителя в организациях, которые противостоят введению законов о праве потребителей на самостоятельный ремонт техники.

Всего PIRG изучила 139 моделей ноутбуков и пришла к выводу, что хромбуки хотя и остаются более доступными по цене, чем другие устройства, но по-прежнему меньше поддаются ремонту, в сравнении с другими ноутбуками. Так, индекс разборки хромбуков составил 14,9 против 15,2 для других моделей. В докладе приводятся десять хромбуков производства Acer, ASUS, Dell и HP — для них средний рейтинг ремонтопригодности составил 6,3, тогда как для других моделей он был 7,0.

Недавно Google увеличила сроки поддержки хромбуков с восьми до десяти лет, но в PIRG этот аспект, во-первых, не учли, а, во-вторых отметили, что если производителю и становится экономически невыгодно поддерживать устаревшие устройства, ему следует дать сообществу возможность делать это своими силами или упростить установку альтернативных ОС, чтобы потребителям не приходилось выбрасывать исправные устройства.

Наименьшую оценку ремонтопригодности авторы исследования присвоили продукции Apple: семейство MacBook получило оценку «D», оказавшись позади продукции ASUS, Acer, Dell, Microsoft, HP и Lenovo. Apple получила самый низкий балл разборки среди других производителей — 4 из 10 против среднего показателя в 7,3. Компания не первый год подвергается критике за то, что она считает приоритетом дизайн, которому приносятся в жертву простота ремонта и технические потребности. Традиционно выступавшая противником права на ремонт Apple с принятием соответствующего закона в Калифорнии теперь активно его поддерживает — у неё даже есть программа самостоятельного ремонта. По сравнению с прошлым годом Apple улучшила свои показатели по разборке и наличию документации по ремонту, но этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять другим производителям.

PIRG рассматривала различные модели у каждого производителя компьютеров: это, например, были 8 ноутбуков Apple и 48 ноутбуков Dell — в рейтинг вошли модели, которым уже был присвоен французский индекс ремонтопригодности, и продающиеся в США. Эксперты обнаружили, что изученные в этом году модели разбирать было труднее, чем год назад — средний балл по разборке упал с 7,5 до 7,3. Это, вероятно, указывает, что «производители не справляются с разработкой ноутбуков, которые проще разбирать и ремонтировать». Но с появлением таких новаторов как Framework, которые активно расширяют границы долговечности продукции, у производителей хромбуков и MacBook появился стимул к повышению её ремонтопригодности.