SpaceX запустила спутник NASA PACE для мониторинга атмосферы и изучения океанов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отправило в космос спутник Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE), который предназначен для изучения океана, контроля качества воздуха и наблюдения за последствиями изменения климата. Аппарат вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, которая сегодня стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 01:33 по местному времени (09:33 мск).

Примерно через пять минут после запуска спутник был доставлен на расчётную орбиту, и специалисты NASA сумели выйти с ним на связь. «Поздравляю команду PACE с успешным запуском. В дополнения к парку спутников NASA, используемых для наблюдения за Землёй, PACE поможет нам лучше узнать, как частицы в нашей атмосфере и океанах могут определять ключевые факторы, влияющие на глобальное потепление», — сказал глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson).

Находясь на высоте около 800 км от поверхности Земли, спутник PACE будет изучать воздействие крошечных, зачастую невидимых глазу, частиц в воде и атмосфере планеты. В конструкции аппарата имеется прибор Ocean Color Instrument, который представляет собой оптический спектрометр для наблюдения за океаном и другими водоёмами. Он поможет учёным следить за распространением фитопланктона и изучить сообщества этих микроорганизмов. PACE также оборудован поляриметром HARP2 и спектрополяриметром SPEXone, которые помогут узнать больше о взаимодействии солнечного света с микрочастицами в атмосфере.