Apple выпустила набор приложений для Windows на замену iTunes

Компания Apple на этой неделе официально выпустила приложения Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows — они появились ещё в прошлом году, но теперь компания удалила с их страниц пометки о предварительных версиях.

Три новых приложения в сочетании с обновлённым iCloud для Windows почти избавят владельцев ПК под Windows от зависимости от среды iTunes при взаимодействии со службами и устройствами Apple — она будет требоваться только для доступа к подкастам и аудиокнигам в Windows. Доступ к библиотеке iTunes, приобретённым композициям и альбомам будет открыт через Apple Music. Apple TV поможет смотреть фильмы и сериалы из библиотеки iTunes, а также подключаться к потоковой службе по подписке. Резервное копирование и восстановление iPhone и iPad, а также синхронизация контента с этими устройствами будут доступны в приложении Apple Devices.

Apple интегрирует свои службы в экосистему Windows при участии Microsoft — ранее компонент «Фото» из Windows 11 получил интеграцию с библиотекой iCloud Photos. Комплект приложений Apple для Windows пока работает только на традиционных ПК на чипах x86 под Windows 10 и 11. Версий для Arm-процессоров Qualcomm под Windows пока нет — зато недавно стало известно, что для них разрабатывается вариант браузера Google Chrome.