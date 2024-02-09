Microsoft объявила о добавлении Unix-команды sudo в Windows 11

Microsoft внедрит в Windows 11 команду sudo, знакомую пользователям Unix-подобных ОС. Sudo — сокращение от «superuser do» — широко используется в ОС на базе Unix, таких как Linux и macOS, для запуска программ с повышенными привилегиями безопасности и выполнения задач администрирования системы. Это нововведение не просто символизирует углубление интеграции Windows с Linux, но и открывает новые возможности для разработчиков.

Ключ к пониманию этого инновационного шага лежит в особенностях реализации команды sudo в рамках Windows. Проект, находящийся в стадии активной разработки и тестирования в последних Canary-сборках Windows 11, предусматривает три режима запуска команд: в новом окне, с отключённым вводом и встроенный режим. Именно встроенный режим наиболее тесно воспроизводит функциональность традиционной команды sudo, позволяя выполнять команды с повышенными привилегиями без необходимости запуска отдельной сессии.

Джорди Адуми (Jordi Adoumie), продукт-менеджер Microsoft, подчеркнул, что внедрение команды sudo является ответом на запросы разработчиков, стремящихся к более гладкому и эффективному процессу работы с инструментами разработки. В ближайшие месяцы компания планирует не только расширить документацию по использованию sudo в Windows, но и предоставить дополнительные сведения о безопасности использования этой команды в различных конфигурациях.

Появление кода проекта sudo на GitHub является ещё одним шагом Microsoft к поддержке открытого исходного кода и тесному сотрудничеству с разработчиками. Это отражает стремление компании к прозрачности и вовлечению сообщества в усовершенствование инструментов, которые формируют будущее разработки ПО.

Добавление команды sudo в Windows 11 — это очередная инициатива Microsoft по интеграции своей ОС с Linux, начиная с включения полноценного Linux-ядра в Windows 10, интеграции Bash-оболочки, встроенного OpenSSH, до предложения Linux-дистрибутивов Ubuntu, SUSE и Fedora в Windows.

Эти шаги не только стирают границы между различными ОС, но и открывают перед разработчиками безграничные возможности для создания, тестирования и развёртывания своих приложений в универсальной и гибкой среде. В целом, интеграция Unix-команды sudo в Windows 11 показывает готовность Microsoft к интеграции лучших практик и инструментов, зарекомендовавших себя в мире Linux и Unix.