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Lenovo работает над ноутбуком с двумя дисплеями, один из которых прозрачный

В конце этого месяца в Барселоне состоится ежегодная выставка Mobile World Congress 2024, на которой производители электроники со всего мира представят свои новинки. Одним из постоянных участников мероприятия является Lenovo. В этом году китайская компания покажет несколько устройств, одним из которых, как ожидается, станет необычный ноутбук с двумя дисплеями, один из которых полностью прозрачный.

Источник изображений: windowsreport.com

Источник изображений: windowsreport.com

С развитием технологий производства прозрачных OLED-дисплеев производители стали чаще использовать их в своих устройствах. Тем не менее, наличие прозрачного дисплея всё ещё означает, что устройство будет стоить значительно дороже, чем если бы было оснащено обычным экраном. Несмотря на это Lenovo, по всей видимости, готова представить концепт ноутбука с прозрачным экраном.

Судя по опубликованным в интернете рендерам, устройство имеет безрамочный дизайн с полностью прозрачным экраном. Нижняя крышка ноутбука также частично прозрачная, но она не является самостоятельным экраном, выполняя функции сенсорной клавиатуры и тачпада. На одной из боковых граней размещены интерфейсы для подключения внешних устройств.

На данный момент отсутствует какая-либо информация касательно технических характеристик нового ноутбука Lenovo. По всей видимости, устройство работает под управлением Windows 11 и станет продолжением линейки ThinkBook. Планы Lenovo относительно ноутбука с прозрачным экраном остаются загадкой. Вероятно, узнать больше об этом необычном устройстве можно будет в конце месяца в рамках выставки MWC 2024, которая пройдёт с 26 по 29 февраля.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, ноутбук, концепт
lenovo, ноутбук, концепт
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