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Биткоин стал дороже $46 000 — эксперты прогнозируют рост выше $50 000 после халвинга

В пятницу утром биткоин продолжил рост, начавшийся в четверг, когда впервые почти за месяц была превышена отметка в $45 тыс. В последний раз биткоин (BTC) торговался выше упомянутого значения 12 января, на следующий день после начала торгов ETF.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В четверг биткоин вырос на 3,2 % до $45 600, а в пятницу им был достигнут рубеж в $46 000. Согласно данным Coingecko, BTC вырос на 3,4 % по сравнению с предыдущим днём до $46 075 на момент подготовки данного материала, сохранив рост на 6 % по сравнению с предыдущими семью днями.

Прошлогодний банковский кризис в США пошёл на пользу биткоину, поскольку инвесторы вновь начали вкладывать в криптовалюту на фоне неопределённости с банками. Трейдеры также отметили увеличение накопления биткоинов за последние две недели крупными инвесторами, известными как «киты», спешащими воспользоваться тем, что цена BTC находится ниже максимумов декабря и января. За последние две недели среднедневные объёмы торгов биткоинами упали на 29,6 % неделя к неделе, сообщил в четверг JPMorgan, в то время как объёмы торговли Ethereum снизились на 40 %.

Эксперты также связывают рост биткоина с предстоящим халвингом (сокращением вознаграждения за майнинг блока вдвое), который предположительно произойдёт в апреле. По мнению Кэролайн Маурон (Caroline Mauron) из Orbit Markets, после халвинга биткоин наберёт обороты и преодолеет «психологически важную отметку в $50 000».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, криптовалюта
биткоин, криптовалюта
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