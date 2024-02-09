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Хакеры стали атаковать жертв через уязвимости в VPN-сервисе Ivanti Connect Secure

Ivanti сообщила о наличии в её VPN-сервисе пяти уязвимостей. Они отслеживаются под номерами CVE-2024-21888, CVE-2024-21893, CVE-2023-46805, CVE-2024-21887 и CVE-2024-21893. Последняя активно эксплуатируется многочисленными злоумышленниками, поскольку существует общедоступный сценарий реализации атаки.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Первоначально Ivanti сообщила о наличии в её VPN-сервисе Connect Secure уязвимостей CVE-2023-46805 и CVE-2024-21887. Этим сервисом пользуется множество государственных и частных организаций по всему миру — работники корпораций, банков, образовательных и медицинских учреждений подключаются к виртуальной сети и входят во внутренние системы организаций, находясь вне офисов. По сведениям компании, эти уязвимости с декабря эксплуатировали хакеры, связанные с китайскими властями, для взлома сетей её клиентов и кражи данных. Впоследствии Ivanti добавила, что существуют ещё две уязвимости Connect Secure, известные под номерами CVE-2024-21888 и CVE-2024-21893.

Сторонние эксперты по кибербезопасности добавили, что есть ещё одна уязвимость VPN-сервиса Ivanti — она зарегистрирована под номером CVE-2024-21893. Разработчик исправил все ошибки, но последняя уязвимость продолжает массово использоваться различными злоумышленниками, и число связанных с ней инцидентов пока будет расти, поскольку в общем доступе есть код эксплойта, а обновления установлены не у всех клиентов. На минувшей неделе некоммерческая организация Shadowserver Foundation зафиксировала 170 IP-адресов, с которых производились попытки эксплуатировать данную уязвимость, а накануне их число превысило 630. При этом если на прошлой неделе отслеживались 22 500 подключённых к интернету устройств Ivanti Connect Secure, то к настоящему моменту их осталось 20 800, и неизвестно, сколько из них уязвимы для взлома.

В Ivanti не стали комментировать сообщения, что уязвимость подвергается массовой эксплуатации, но и выводов Shadowserver компания тоже не оспорила. Примечательно, что Ivanti до сих пор не развернула обновление для всех клиентов. За несколько дней до этого американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) предписало всем федеральным ведомствам отключить все клиентские системы Ivanti в двухдневный срок, ссылаясь на «серьёзную угрозу», связанную с эксплуатируемой уязвимостью.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: ivanti, vpn, уязвимость
ivanti, vpn, уязвимость
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