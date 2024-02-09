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Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году

Последнее время появились слухи о том, что во второй половине этого года Microsoft выпустит Windows 12, следующую версию своей программной платформы. Теперь же стало известно, что в текущем году будет выпущено лишь функциональное обновление Windows 11 24H2, разработка которого ведётся под кодовым именем Hudson Valley.

Источник изображения: WindowsLatest.com

Источник изображения: WindowsLatest.com

Ссылки на Windows 11 24H2 обнаружились в документации поддержки, а позднее в блоге Microsoft появилось сообщение, в котором сказано, что именно эта версия ОС станет доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider. Несмотря на это, Windows 11 24H2 является крупным функциональным обновлением, в котором основное внимание уделяется функциям на основе искусственного интеллекта. Также известно, что после установки упомянутого обновления версия сборки изменится на 26052 и выше.

«Windows 11 24H2 станет ежегодным функциональным обновлением этого года», — говорится в сообщении Microsoft. Также отмечается, что Windows 11 продолжит получать ежегодные функциональные обновления во второй половине года.

Это означает, что Windows 12 не появится в этом году, хотя на это намекали крупные производители, включая Qualcomm, которая является партнёром Microsoft по продвижению на рынке компьютеров с ARM-процессорами и Windows. Однако это не означает, что вместе с Windows 11 24H2 пользователей не ждут новые функции. Обновление принесёт массу нововведений, включая ИИ-функции, такие как улучшенный помощник Copilot и ChatGPT в Edge.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: windows 11, microsoft, обновление
windows 11, microsoft, обновление
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