В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным

Операционная система Windows 11 получит обновление, которое повлияет на качество использования ПК геймерами и профессионалами. В частности, обновлению подвергнется интерфейс панели «Управление цветом», пишет портал VideoCardz.

С момента выхода Windows 11 компания Microsoft продолжает улучшать ОС, внедряя в неё новые функции и избавляясь от устаревшего дизайна некоторых элементов, напоминающего эру Windows XP. В последних сборках Windows 11 (26052), которые распространяются в каналах Canary и Dev в рамках программы предварительной оценки Windows Insider, Microsoft представила обновлённую панель «Управление цветом» с более понятными настройками. Теперь система сможет автоматически выбирать наиболее подходящий цветовой профиль для конкретных приложений. Также станут более понятными и простыми настройки выбора профилей отображения цветов для каждого отдельного монитора, подключённого к ПК.

Это обновление может оказаться особенно важным для профессионалов, которым требуется обеспечение идеальной цветопередачи в соответствующих рабочих приложениях. Обновлённая панель также имеет встроенную функцию калибровки цвета.

Для получения доступна к обновлённой панели необходимо являться участником программы Windows Insider. Сама панель находится по пути «Настройки» > «Система» > «Дисплей» > «Управление цветом». Её также можно найти через внутренний поиск Windows.