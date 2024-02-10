Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349

Стартап Brilliant Labs представил умные очки Frame на открытой платформе с мультимодальным ИИ, с помощью которых можно осуществлять поиск в Сети, выполнять перевод текста или разговора, генерировать картинки и т. д.

Frame весом всего 40 г используют чип nRF52840 Cortex-M4F и оснащены цветным микро-OLED-дисплеем с разрешением 640 x 400 пикселей, который проецируют изображение через призму прямо перед пользователем. Картинка отображается в поле зрения всего-то 20°. Для сравнения, поле зрения у Air 2 Ultra от Xreal составляет 52°. То есть пользователь Frame будет видеть изображение или текст в небольшом окошке.

Смарт-очки работают под управлением специальной операционной системы с «полностью открытым исходным кодом», а также поддерживают приложение Noa. Приложение включает ИИ-ассистента, который использует OpenAI для визуального анализа, Whisper для перевода и Perplexity для веб-поиска. В интервью Venture Beat компания заявила, что ИИ Noa «обучается и адаптируется как к пользователю, так и к задачам, которые он получает». Пользоваться Noa можно бесплатно, есть ежедневные лимиты. Устройством также можно управлять с помощью голоса.

В комплект поставки Frame входит камера с разрешением 1280 × 720 пикселей, микрофон, аккумулятор ёмкостью 222 мА·ч и зарядное устройство Mister Power, которое при подключении добавляет очкам «нос».

Frame поставляются в трех цветах: чёрном, сером и прозрачном. Цена новинки — $349. Можно также добавить линзы по рецепту, что увеличит цену до $448. Смарт-очки Frame уже доступны для предзаказа, поставки начнутся 15 апреля.