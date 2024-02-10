Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100

Компания MSI представила мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением, отличающийся низким потреблением электроэнергии и предназначенный для корпоративного сегмента. Новинка выполнена в корпусе объёмом 0,66 л, отличаясь компактными габаритами и небольшим весом, составляющим всего 540 г.

Мини-ПК MSI Cubi N ADL построен на процессоре Intel N100 серии Alder Lake-N, содержащем четыре энергоэффективных Е-ядра с тактовой частотой до 3,4 ГГц и максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) всего 6 Вт, а также обладающем поддержкой четырёх потоков. Объём оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) составляет до 16 Гбайт, для хранения данных имеются слоты для M.2 SSD и 2.5” SSD/HDD.

Для подключения внешних мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц у мини-ПК есть разъёмы HDMI, DP и Type-C. Коммуникационные возможности мини-ПК также включают два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Для обеспечения безопасности данных в устройстве имеется криптографический модуль dTPM 2.0.

Компания гарантирует надёжность Мини-ПК MSI Cubi N ADL и поддержку 24/7 в течение трёх лет. Устройство работает под управлением Windows 11 Pro.