Сегодня 11 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с эне...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100

Компания MSI представила мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением, отличающийся низким потреблением электроэнергии и предназначенный для корпоративного сегмента. Новинка выполнена в корпусе объёмом 0,66 л, отличаясь компактными габаритами и небольшим весом, составляющим всего 540 г.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Мини-ПК MSI Cubi N ADL построен на процессоре Intel N100 серии Alder Lake-N, содержащем четыре энергоэффективных Е-ядра с тактовой частотой до 3,4 ГГц и максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) всего 6 Вт, а также обладающем поддержкой четырёх потоков. Объём оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) составляет до 16 Гбайт, для хранения данных имеются слоты для M.2 SSD и 2.5” SSD/HDD.

Для подключения внешних мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц у мини-ПК есть разъёмы HDMI, DP и Type-C. Коммуникационные возможности мини-ПК также включают два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Для обеспечения безопасности данных в устройстве имеется криптографический модуль dTPM 2.0.

Компания гарантирует надёжность Мини-ПК MSI Cubi N ADL и поддержку 24/7 в течение трёх лет. Устройство работает под управлением Windows 11 Pro.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
MSI увеличила гарантию на защиту от выгорания OLED-мониторов до трёх лет
MSI подготовила нефритовую видеокарту GeForce RTX 4090 Suprim X Ruan Mei Edition по мотивам игры Honkai: Star Rail
MSI добавила некоторым платам на чипсете Intel Z790 поддержку 256 Гбайт оперативной памяти
Один из наименее мощных чипов Intel последнего поколения справился с TES V: Skyrim и другими старыми играми
ASUS представила ROG NUC — игровой мини-ПК с Intel Core Ultra, GeForce RTX 4070 и объёмом 2,5 литра
Мини-ПК GEEKOM Mini IT8 предлагается со скидкой 40 %
Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: msi, мини-пк
msi, мини-пк
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 43
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 36
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия 32 мин.
Team Spirit прошла в финал IEM Katowice 2024 2 ч.
Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR 7 ч.
Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11 13 ч.
Годовая выручка OpenAI выросла до $2 млрд, но компания тратит больше 14 ч.
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 10-02 00:01
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 09-02 23:18
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 09-02 22:26
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 09-02 21:44
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 09-02 20:48
Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом 2 ч.
Учёные создали ультратонкие кремниевые солнечные панели для авиации, космоса и носимой электроники 4 ч.
C3 Solutions стала официальным поставщиком решений для дата-центров «Ростелеком-ЦОД» 4 ч.
Облачный провайдер Vultr запустил платформу CDN 4 ч.
Cisco намерена значительно сократить штат 4 ч.
Опубликованы результаты тестирования рабочей станции на базе NVIDIA GH200 5 ч.
Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100 7 ч.
Слухи: Huawei работает над VR-гарнитурой вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro 7 ч.
Индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов — всё благодаря техногигантам 8 ч.
NASA представило неизвестные ранее фотографии спутников Сатурна 8 ч.