У смарт-часов Apple Watch 9 и Watch Ultra 2 отмечена проблема «призрачных» касаний

Некоторые пользователи смарт-часов Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 столкнулись с проблемой «призрачных» касаний, когда экран самопроизвольно активируется без касания к нему, а изображение начинает «прыгать», что затрудняет ввод пароля и может привести к случайному телефонному звонку. Apple направила авторизованным сервисам служебную записку, в которой сообщила, что «знает» и «расследует» данную проблему.

«Некоторые клиенты могут сообщать, что их Apple Watch Series 9 или Apple Watch Ultra 2 испытывают ложные прикосновения к дисплею», — говорится в записке Apple, с которой ознакомился ресурс MacRumors.

В связи с этим Apple указала техническим специалистам из авторизованных сервисных центров не заменять «проблемные» модели Apple Watch, пока проводится расследование, а также рекомендовала предложить клиентам, которые столкнулись с этой проблемой, принудительно перезагрузить свои Apple Watch, одновременно удерживая колёсико Digital Crown и боковую кнопку в течение как минимум 10 секунд, пока не появится логотип Apple.

Apple также попросила технических специалистов проинформировать клиентов о том, что компания вскоре выпустит обновление программного обеспечения, которое решит данную проблему.

Смарт-часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 появились в продаже в сентябре 2023 года. Apple не стала раскрывать масштаб проблемы и не указала возможные сроки её решения. Также неясно, связана ли проблема с аппаратной частью смарт-часов.