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Представлена защищённая флешка, которая может буквально сжечь ваши данные

Разработчик Райан Уокер (Ryan Walker) из Interrupt Labs на платформе Crowd Supply запустил кампанию по сбору средств на запуск серийного производства необычного USB-накопителя под названием Ovrdrive USB. Главная особенность устройства заключается в наличии механизма физического самоуничтожения, при активации которого чип памяти разогревается до температуры выше 100 ºС.

Источник изображения: Interrupt Labs

Источник изображения: Interrupt Labs

По умолчанию Ovrdrive USB не зашифрован, поэтому его можно спокойно использовать в странах, где шифрование запрещено на законодательном уровне. Носитель также имеет дополнительную степень защиты на физическом уровне. Чтобы флешка нормально определилось при подключении к компьютеру её нужно трижды быстро воткнуть в порт USB. Если эти манипуляции не проделать, то носитель будет определяться некорректно, как если бы он был повреждён.

Любопытно, что изначально разработчики планировали реализовать функцию самоуничтожения Ovrdrive при попытке его неправильного подключения. Однако организовать серийное производство таких устройств оказалось затруднительно, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Тем не менее, Уокер оставил нетронутым в конечном продукте механизм самоуничтожения. Он предполагает повышение подаваемого на плату напряжения, из-за чего она разогревается до примерно 100 ºС. Отмечается, что температуры может быть недостаточно для уничтожения чипа памяти, но у пользователей есть возможность исправить это, доработав устройство самостоятельно. При этом разработчики не намерены поставлять с устройством какие-либо опасные соединения.

В первой версии устройства для активации накопитель нужно было потрогать влажными пальцами, т.е. пользователю фактически приходилось бы облизывать пальцы, чтобы начать взаимодействие с Ovrdrive USB. Разработчики заявляют, что новинка ориентирована на журналистов, исследователей и других людей, которым требуется дополнительная защита информации. На время проведения кампании по сбору средств на выпуск Ovrdrive USB приобрести устройство можно за $69 в США, а за доставку за пределы страны придётся доплатить $12.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: usb, usb 2.0, usb-флешка, накопитель
usb, usb 2.0, usb-флешка, накопитель
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