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NVIDIA представила компактную профессиональную видеокарту RTX 2000 ADA с 16 Гбайт памяти

Компания NVIDIA дополнила ассортимент своих профессиональных видеокарт новой компактной моделью RTX 2000 ADA. Она является седьмой и самой младшей картой в серии специализированных графических ускорителей на архитектуре Ada Lovelaсe. Аналогично модели RTX 4000 SFF на той же архитектуре, новинка получила низкопрофильное исполнение и предназначена для использования в компактных ПК (SFF).

Источник изображений: NVIDIA

Источник изображений: NVIDIA

С предыдущей RTX 4000 SFF модель RTX 2000 ADA также роднит низкий показатель энергопотребления, который составляет всего 70 Вт. Видеокарта не имеет дополнительного разъёма для питания. В отличие от RTX 4000 SFF, в основе которой лежит графический чип AD104 с 6144 ядрами CUDA, модель RTX 2000 ADA получила GPU AD107 с 2816 ядрами CUDA. В составе чипа также имеются 88 тензорных ядер четвёртого поколения и 22 RT-ядра третьего поколения. С точки зрения характеристик новинка получается чуть слабее игровой GeForce RTX 4060.

NVIDIA RTX 2000 ADA является прямым наследником модели RTX 2000 Ampere, которая оснащалась 12 Гбайт памяти. В свою очередь, новая видеокарта получила 16 Гбайт памяти, и это, к слову, вдове больше того, что приписывали ей слухи. В то же время RTX 2000 ADA поддерживает 128-битную шину памяти и обладает пропускной способностью до 224 Гбайт/с. Карта использует интерфейс PCIe 4.0, однако производитель выделил для всего 8 линий этого интерфейса.

В набор внешних разъёмов RTX 2000 ADA вошли четыре Mini-DisplayPort 1.4a, поэтому тем, кому нужны более современные DisplayPort 2.0 или 2.1 в составе специализированного GPU того же уровня, придётся смотреть в сторону решений компаний AMD и Intel.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA оценила RTX 2000 ADA в $625. Она станет доступна у партнёров компании, включая Arrow Electronics, Ingram Micro, Leadtek, PNY, Ryoyo Electro, TD SYNNEX, Dell, HP и Lenovo с апреля этого года.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: rtx 2000 ada, ada lovelace, видеокарта, профессиональная
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