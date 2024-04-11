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Midea представила в России роботы-пылесосы Midea VCR S8 +, Midea VCR M7 и Midea VCR10W для сухой и влажной уборки

Компания Midea, специализирующаяся на разработке технологий искусственного интеллекта, а также продуктов Smart Robot и Smart Solutions, представила для российского рынка новые модели роботов-пылесосов, включая модель с функцией самоочистики Midea VCR S8 +, а также Midea VCR M7 и Midea VCR10W.

Робот-пылесос Midea VCR S8 +, предназначенный для сухой и влажной уборки, поставляется с док-станцией самоочистки. Аппарат оснащён бесколлекторным электродвигателем японской компании Nidec мощностью 55 Вт, обеспечивающим силу всасывания 4000 Па, позволяя выполнять эффективную уборку помещений от пыли, волос, шерсти животных и более крупных частичек мусора. V-образная щетка предотвращает наматывание волос, а боковые щётки помогают удалять грязь даже из щелей шириной до 10 мм. Сами щётки изготовлены из полиуретана, что обеспечивает защиту пола от повреждений при уборке.

По силе всасывания робот-пылесос имеет четыре режима: тихий, стандартный, сильный и максимальный. Но даже при работе с максимальной силой всасывания уровень создаваемого пылесосом шума не превышает 67 дБ. При обнаружении ковра с помощью датчика давления сила всасывания Midea VCR S8 + автоматически повышается.

Ёмкость пылесборника составляет 400 мл. Пылесос имеет систему распознавания установки контейнера для пыли и мусора, блокирующую работу устройства при его отсутствии. Тройная система фильтрации с фильтром тонкой очистки HEPA позволяет избежать попадания пыли в воздух и его вторичного загрязнения.

Станция самоочистки оснащена двойным воздуховодом и мощным двигателем на 700 Вт, обеспечивающим силу всасывания 19 000 Па, благодаря чему обеспечивается выгрузка мусора в пылесборник всего за 9 секунд. Ёмкость одноразового пакета равна 2,5 л, благодаря чему его можно менять не чаще раза в месяц. После выгрузки мусора в пылесборник док-станции пылесос автоматически продолжает уборку с места, где она была прервана.

Для обеспечения влажной уборки в Midea VCR S8 + имеется резервуар с водой на 400 мл. Этого достаточно для уборки до 200 м2 помещения.

Система электролиза обеспечивает обеззараживание воды, используемой для уборки, устраняя бактерии без использования химикатов. Швабра с вибрацией с частотой 500 колебаний в минуту позволяет производить эффективную очистку пола, помогая избавиться даже от застарелых пятен.

В Midea S8 + имеется лазерная навигация LDS пятого поколения, используемая для построения карты помещений. С помощью приложения для смартфона можно использовать карту для прокладки маршрута уборки и указания зон, где уборка не требуется. Для управления пылесосом также можно воспользоваться голосовым помощником.

Робот-пылесос оснащён более чем 30 датчиками, позволяющими предотвратить столкновение с препятствиями и падение при перепаде высот. Агрегат способен преодолевать порожки высотой до 20 мм. Ёмкости батареи достаточно для уборки в течение до 180 минут. При разряжении батареи ниже установленного уровня Midea S8 + автоматически направляется к док-станции для подзарядки, после чего возобновляет уборку.

Второй робот-пылесос, Midea VCR M7, тоже предназначен для сухой и влажной уборки помещений. Устройство оснащено бесколлекторным электродвигателем компании Nidec мощностью 55 Вт с поддержкой силой всасывания 4000 Па, позволяя полностью устранять любой мусор — от пыли, волос, шерсти животных до более крупных частичек. Пылесос оснащён V-образной щёткой, предотвращающей наматывание волос, а также боковыми щётками, повышающими эффективность удаления пыли вдоль стен и из щелей.

Ёмкость контейнера для пыли равна 450 мл, резервуара для воды — 200 мл. Тройная система фильтрации с HEPA-фильтром обеспечивает эффективное удаление частиц пыли размером более 0,3 микрона.

Для влажной уборки используется швабра с вибрацией с частотой 500 колебаний в минуту, обеспечивающая эффективную очистку пола от грязи. Расход воды можно регулировать в зависимости от типа напольного покрытия.

Midea M7 Pro поддерживает лазерную технологию LDS NaviPolaris, с помощью которой создаётся карта помещений. Используя карту, можно задать в приложении M-SmartLife план уборки, указав помещения, где в этот раз в этом нет нужды, а также те места, где требуется более тщательная очистка. Имеющиеся датчики предохраняют Midea M7 Pro от столкновений и падений. Во время движения пылесос может преодолевать препятствия высотой до 20 мм.

Батарея ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает автономную работу в течение 150 минут. Датчик заряда батареи обеспечивает контроль заряда. При снижении заряда ниже установленного уровня пылесос отправляется к зарядной док-станции, и после восполнения заряда возвращается к процессу уборки.

Третья модель — робот-пылесос Midea VCR10W — доступное решение для сухой и влажной уборки в доме, сочетающее в себе передовые технологии и простоту использования с приемлемой ценой.

Midea VCR10W оснащён надёжным бесколлекторным электродвигателем компании Nidec мощностью 55 Вт с поддержкой силы всасывания 4000 Па. Пылесос имеет четыре режима работы, позволяя выбирать оптимальный в зависимости от степени загрязнённости.

Ёмкость пылесборника равна 250 мл, объём резервуара для воды — 450 мл. Интеллектуальная система определения типа напольного покрытия регулирует расход воды при влажной уборке. Система фильтрации с HEPA-фильтром обеспечивает эффективное удаление пыли при сухой уборке, не допуская вторичного загрязнения воздуха.

Гироскоп обеспечивает контроль углов поворотов и реализацию алгоритма «змейка» для движения по заданному маршруту, а также предотвращает столкновения с препятствиями. Есть также датчик перепада высоты.

Батарея ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 90 минут работы. При снижении заряда батареи пылесос отправляется в автоматическом режиме к док-станции для подзарядки, после чего продолжает уборку с места, где она была прервана.

Для управления Midea VCR10W используется пульт ДУ, приложение на смартфоне, а также голосовой помощник.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, разработка и производство электроники,
Теги: midea, робот-пылесос
midea, робот-пылесос
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