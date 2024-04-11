Компания VK сообщила о запуске программы открытого бета-тестирования платформы генеративного искусственного интеллекта для всех пользователей служб Mail.ru. Более миллиона человек воспользовались возможностями ИИ на этапе закрытого теста.

Наиболее популярными функциями у пользователей Mail.ru стало составление сводок писем в «Почте» и генерация текстов поздравлений в «Календаре» — ими воспользовались соответственно 47,8 % и 33,4 % участников программы закрытого тестирования нейросетей. Составляя сводку, ИИ выделяет главное во входящих письмах и готовит короткий пересказ их содержимого. Нейросеть также самостоятельно писала поздравления с предстоящими праздниками. Наиболее активными участниками программы стали владельцы iPhone — они пользовались новыми возможностями экосистемы Mail.ru в 52 % случаев.

«Открытое бета-тестирование — второй шаг на пути к полному запуску генеративных нейросетей в наших сервисах. На первом этапе мы оценили опыт взаимодействия пользователей с языковой моделью, провели поведенческие корректировки, а также собрали обратную связь. Это позволит нам оценить перспективы развития наших нейросетей в новых сценариях, а также повысить качество уже реализованных», — рассказал руководитель группы машинного обучения Mail.ru Дмитрий Меркушов.

Начать работу с генеративным ИИ можно, запустив приложение «Почта» или «Календарь» либо открыв службы «Облако» или «Заметки» в браузере и выбрав соответствующий значок на экране.