DJI представила манёвренный FPV-дрон Avata 2, легко выполняющий фигуры высшего пилотажа

Компания DJI представила потребительский FPV-дрон Avata 2. Он оснащён весьма продвинутой камерой и может выполнять фигуры высшего пилотажа, такие как сальто, крен и дрейф на 180 ° при помощи нажатия кнопки на новом «одноручном» контроллере RC Motion 3 с одним джойстиком, для чего ранее требовался контроллер FPV с двумя джойстиками.

Дрон Avanta 2 оснащён камерой с 12-Мп сенсором размером 1/1,3 дюйма и оптикой с углом обзора 155 градусов, а также с возможностью съёмки HDR-видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. При съёмке используется 10-битный цветовой профиль D-Log M. Система трансляции видео DJI O4 обеспечивает максимальную дальность передачи 13 км и скорость 60 Мбит/с, что соответственно на 3 км и 10 Мбит/с лучше, чем у первой версии Avata.

Объём встроенной памяти увеличился до 46 Гбайт, а шум пропеллера снизился до 81 дБ, что, по словам компании «похоже» на DJI Air 3. Время полёта нового дрона составляет 23 минуты, что на 5 минут больше, чем у Air 3, а время зарядки — 40 минут от зарядного устройства мощностью 65 Вт.

По необъявленной причине DJI пока не сообщает дату начала поставок непосредственно самого дрона Avata 2 без гарнитуры и контроллера, хотя его можно зарезервировать за £429 в Великобритании, $489 в США и €489 в ЕС. На данный момент дрон предлагается лишь в двух вариантах комплектации: