Epic Games Store устроил раздачу Ghostrunner — она продлится неделю и доступна в России

Как и было обещано, 11 апреля в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача стремительного киберпанкового слешера Ghostrunner от разработчиков из One More Level.

Напомним, события Ghostrunner разворачиваются в мрачном киберпанковом мире вокруг футуристической башни Дхарма, ставшей последним убежищем человечества после всемирной катастрофы.

Игрокам в роли оживлённой бегущей тени предстоит разрубать врагов мономолекулярной катаной, уклоняться от пуль благодаря сверхъестественным рефлексам и проявлять чудеса акробатики.

Ghostrunner дебютировала в октябре 2020 года. Игра заслужила высокие оценки пользователей (91 % в Steam по итогам почти 59 тыс. обзоров), а в октябре 2023-го удостоилась сиквела, Ghostrunner 2.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Ghostrunner в Epic Games Store, достаточно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — проект доступен в том числе и в России.

Стоит отметить, что это уже не первая раздача Ghostrunner в Epic Games Store. В прошлый раз добавить игру в свою библиотеку давали на Новый год. Тогда, однако, предложение было ограничено лишь 24 часами.

Новая раздача Ghostrunner в Epic Games Store продлится неделю и закончится 18 апреля в 18:00 по Москве. В тот же момент временно бесплатными станут приключение The Big Con и набор Epic Dragon Summerscale Pack для онлайн-стратегии Town of Salem 2.