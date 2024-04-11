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Первый pin комом: вышли обзоры революционного ИИ-заменителя смартфона Ai Pin

Компания Humane начала продажи своего первого устройства — представленной ещё в прошлом году «умной броши» Ai Pin, которая по замыслу создателей должна заменить смартфон. Новинка оценивается в $699–799 и предлагается с обязательной подпиской за $24 в месяц. Некоторые технологические издания получили устройство заранее и уже подготовили обзоры, а мы постарались выбрать самое интересное.

Источник изображений: humane.com

Источник изображений: humane.com

Устройство крепится на груди и позволяет выполнять различные действия, обращаясь к целому ИИ. Оно работает на Snapdragon 720G, оснащено микрофоном, датчиками глубины и движения, камерой на 13 мегапикселей. У новинки есть динамик, а также к ней можно подключить наушники по Bluetooth. Поскольку экрана у Ai Pin нет, гаджет управляется жестами, а визуальную информацию предлагается выводить лазерной проекцией на поверхность ладони. Для передачи данных используется eSim, работающая в сотовой сети американского оператора T-Mobile, при этом нельзя использовать собственный номер и нет синхронизации с ним. Впрочем, разработчики оставили возможность импортировать контакты из учётных записей Google, Apple или Microsoft.

Устройство компактное и разработано так, чтобы крепиться на магнитах к одежде прямо под левой ключицей. Его можно держать в руках и даже использовать во время зарядки, однако встроенные микрофоны, камера и динамики спроектированы с учётом именно такого положения. Для многих это может быть неудобно, поскольку мешает повесить на плечо сумку или рюкзак, которые так и норовят сорвать Ai Pin с одежды. Обозреватели отмечают, что магниты не особо сильны, поэтому толстая и плотная одежда не подойдёт — даже если получится закрепить устройство, его может сорвать ветром, что и случилось у Раймонда Вонга (Raymond Wong) из Inverse. На этот случай есть специальный крепёж из нержавеющей стали, но стоит он $50 и продаётся отдельно — чувствуется, что Humane основана выходцами из Apple. Некоторые журналисты отметили, что испытали дискомфорт от использования Ai Pin, поскольку люди обращали внимание на гаджет и пристально его изучали, задавали вопросы, беспокоясь, не записывают ли их на видео.

С вас $49.

С вас $49

В отличие от некоторых подобных устройств, Ai Pin не слушает владельца постоянно. Чтобы обратиться к гаджету, необходимо приложить палец к сенсорной панели — задав вопрос, вы получите ответ в духе ChatGPT. Дважды прикоснувшись двумя пальцами к сенсорной панели, можно сделать фотографию, а если после второго прикосновения чуть задержать пальцы — Ai Pin запишет 15-секундное видео. Рэймонд Вонг отметил «ужасающее качество» снимков и сравнил их с фотографиями на iPhone 4. Из-за предполагаемого разработчиками крепления заметно сокращаются возможности съёмки, ведь камера направлена вперёд и чуть вниз. Полученный таким образом контент можно загрузить с веб-портала Humane Center — что, по словам Вонга тоже получается отнюдь не всегда. Там же можно просмотреть историю всех взаимодействий с устройством, например, список прослушанной музыки или заданных вопросов. Кошмар параноика и, видимо, не без оснований. Вот что сказала об этом соучредитель Humane Бетани Бонджорно (Bethany Bongiorno):

«В обычных обстоятельствах не стоит беспокоиться, что сотрудники Humane получат доступ к вашим данным, поскольку они зашифрованы и находятся под строгим контролем. Исключение может быть сделано лишь для удовлетворения законных требований органов власти».

Источник изображений: humane.com

Для устройства, призванного заменить смартфон, у Ai Pin удивительно мало функций, нет даже самых элементарных, присутствующих во множестве голосовых помощников — вроде возможности установить таймер или будильник, добавить событие в календарь. Разработчики обещают исправить многое летом, но устройство предлагают купить уже сейчас.

Поскольку запросы к Ai Pin обрабатываются серверами Humane, ответ приходит довольно небыстро — обычно на его получение уходит десять секунд, а иногда ответом становится сообщение об ошибке. Да и в целом привязка к серверам компании уже не раз себя дискредитировала. В тестировании Дэвида Пирса «заменитель смартфона» в половине случаев не справлялся с тем, чтобы до кого-нибудь дозвониться, да и звонки принимала не всегда, перенаправляя их в «голосовую почту».

Кроме того, вполне вероятно, что аппаратная начинка Ai Pin не соответствует возможностям устройства, либо имеют место программные ошибки, на что указывает постоянный перегрев устройства. Его создатели утверждают, что нагрев возможен при длительном и интенсивном использовании, однако тестировавшие устройство журналисты отмечают, что иногда «длительное и интенсивное использование» сводится к паре минут, после чего гаджет уведомляет о перегреве — в не самое тёплое время года. Джулиан Чоккатту (Julian Chokkattu) из Wired отметил «некомфортный нагрев» уже после трёх вопросов устройству.

Автономностью Ai Pin тоже не блещет. По словам производителя, гаджет работает до четырёх часов от встроенного аккумулятора, а с дополнительными продержится все девять — однако за пять часов интенсивного тестирования Дэвиду Пирсу (David Pierce) из The Verge удалось израсходовать встроенную батарею и обе дополнительных. На указанные им недостатки основатели Humane ответили следующее:

«Ai Pin и его операционная система на основе искусственного интеллекта CosmosOS — это начало эры фоновых вычислений (ambient computing). Мы открываем первую страницу новой главы. У нас амбициозные планы, включающие развитие программного обеспечения, новые функции, партнёрские программы и выпуск SDK. Всё это позволит Ai Pin со временем стать умнее и производительнее. Мы собираемся выпустить множество устройств в различных форм-факторах, позволяющих открывать новые способы взаимодействия с ними посредством CosmosOS».

Предзаказать не самое дешёвое устройство предлагается здесь и сейчас, а получить его можно не раньше мая. У Ai Pin много недостатков, и главный напрашивается сам собой — несовершенство текущих моделей ИИ. Взаимодействие с Ai Pin сводится по большей части к задаваемым гаджету вопросам, которые тот отправляет на обработку ИИ. Например, можно встать перед заведением и спросить, что думают о нём люди. Ai Pin сделает фото, попытается распознать его и связать с GPS-координатами, а затем найти отзывы. Но зачастую даже в таком сценарии после 10 секунд ожидания ответа не будет. Представители Humane ссылаются на «галлюцинации» ИИ и обещают со временем всё исправить. Рэймонд Вонг в разное время спрашивал у Ai Pin, какую статью для Inverse он написал последней, и ИИ отвечал с переменным успехом — подчас правильно, а иногда, через непродолжительное время, что «информация не найдена». В ходе тестирования Джулиан Чоккатту не раз сталкивался с «галлюцинациями» — ИИ выдавал ложную информацию, а журналист подлавливал его на этом. Хорошо, когда ответы на вопросы известны заранее, но задают их как правило не за этим, что ставит под сомнение одну из ключевых функций устройства.

«На Chromecast-заставке телевизора моих родителей отображался храм, и отец поинтересовался, где он находится. Я повернулся к экрану и спросил у Ai Pin, где находится изображённое на картинке. ИИ ответил, что это Ангкор-Ват в Камбодже. И хотя у меня не было поводов сомневаться, да информацию не проверить из-за отсутствия экрана, но я взял смартфон, запустил Google Lens, навёл камеру на экран и... храм оказался пещерой Пхрайя Накхон в Таиланде. Я поискал похожее в картинках Google и выяснил, что поисковая система права», — написал Джулиан Чоккатту в обзоре Ai Pin.

По словам Дэвида Пирса, три из четырёх попыток взаимодействия с ИИ оканчиваются неудачей. Он попробовал воспользоваться Ai Pin в качестве плеера и узнал, что устройство работает только с Tidal, к которому тоже удаётся подключиться далеко не всегда. Разрекламированная функция распознавания голоса и перевода на другой язык работала примерно как и всё остальное — Пирс попытался переводить свои слова на японский и корейский, но без особого результата. По информации от Humane, эта функция использует возможности Microsoft Speech Services.

Таким образом, можно заключить, что первые пользователи устройства оказались им недовольны. Они оценили его потенциал, но сейчас он не раскрыт, и будет ли — пока неизвестно. Многие привычные и ожидаемые функции отсутствуют, а имеющиеся крайне сырые, работают со сбоями и могут — как, например, ошибочные ответы ИИ — нанести вред.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: humane, ии
humane, ии
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