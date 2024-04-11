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Microsoft стала навязчиво рекомендовать обновление до Windows 11 даже на неподдерживаемых ПК

Microsoft известна навязчивой рекламой с предложениями чего-нибудь попробовать — например, обновиться на новую версию операционной системы. Пользователи Windows 10 начали получать полноэкранные уведомления, что поддержка ОС подходит к концу. Решить проблему предлагается обновлением до Windows 11, но сделать это смогут далеко не все.

Источник изображения: Woopinah9 / Reddit

Пользователь Reddit с псевдонимом Woopinah9 рассказал как прямо во время работы на его компьютере открылось уведомление с благодарностью за использование Windows 10 и указанием на скорое завершение поддержки операционной системы. К сожалению, его компьютер не соответствовал требованиям Windows 11, поэтому сообщение показалось ему издевательским.

«Ваш компьютер нельзя обновить до Windows 11, но он продолжит получать исправления и обновления безопасности Windows 10 до окончания поддержки 14 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

В лучших традициях Microsoft, нельзя просто так взять и закрыть это уведомление — соответствующей кнопки попросту нет, зато есть «Узнать больше» и «Напомнить позднее». Последнее может указывать на то, что пользователи увидят его ещё не раз.

Microsoft уже сообщала о программе расширенной поддержки Windows 10 для бизнеса, благодаря которой корпоративные клиенты смогут получать обновления безопасности и после окончания поддержки системы. Стоимость такой «подписки» составит $61 за одно устройство в первый год, а в каждый из двух последующих она будет удвоена. Школам расширенная поддержка обойдётся заметно дешевле: $1 за устройство в первый год и $4 в третий. Ранее Microsoft заявила, что впервые в истории предоставит такую возможность обычным пользователям, однако цены пока не объявлены, а в уведомлении о скором прекращении поддержки Windows 10 об этом тоже ни слова.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: microsoft, windows
microsoft, windows
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