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В России стартовали продажи смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro со 108-Мп камерами и быстрой 70-Вт зарядкой

Компания Infinix объявила о старте продаж в России серии смартфонов Infinix Note 40, в которую входят модели Note 40 и Note 40 Pro. Новинки поддерживают обновлённую технологию «Универсальной быстрой зарядки 2.0», которая включает в себя быструю зарядку мощностью до 70 Вт, беспроводную зарядку с магнитным креплением и чип контроля питания Cheetah X1 собственной разработки.

Источник изображений: Infinix

Источник изображений: Infinix

Смартфоны серии Infinix Note 40 оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ (1080×2436 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания до 360 Гц. Яркость дисплея равна 550 кд/м2 (пиковое значение — 1300 кд/м2). Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Сертификация TÜV Rheinland подтверждает пониженный уровень вредного для глаз синего цвета, а ШИМ-регулировка с частотой 2160 Гц нивелирует мерцание экрана даже при низких значениях яркости. У Note 40 Pro дисплей изогнутый на 55 градусов и усилен прочным стеклом Corning Gorilla Glass. У младшей модели дисплей плоский.

Обе модели базируются на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а также 8 или 12 Гбайт оперативной памяти на борту с возможностью программного расширения до 16 или 24 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя составляет 256 Гбайт.

Смартфоны серии Infinix Note 40 оснащены мощными основными 108-Мп камерами с оптической стабилизацией изображения и возможностью использования трёхкратного цифрового зума без потери качества снимка, а также фронтальными 32-Мп камерами для селфи. Смартфоны обеспечивают возможность одновременной съёмки видео на фронтальную и основную камеры.

Владельцы смартфонов серии Note 40 получат широкие возможности по редактированию контента, такие как режим шаблонов для влогов, позволяющий быстро создавать качественный контент для соцсетей.

Также некоторые версии моделей Note 40 и Note 40 Pro обладают интерактивной кольцевой подсветкой Active Halo с поддержкой ИИ, меняющей цвет в зависимости от различных действий, таких как приём звонков, поступления уведомлений, процесса игры или воспроизведения музыки, а также во время зарядки устройства.

Обе модели серии обладают батареей ёмкостью 5000 мА·ч, обеспечивающей продолжительную работу без подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки на восполнение заряда до 50 % уходит всего 16 минут.

Спецификации смартфонов включают стереодинамики с поддержкой объёмного звука DTS и аудио высокого разрешения Hi-Res. Специально для геймеров смартфоны получили функцию контроля частоты кадров XBOOST, которая оптимизирует производительность в популярных играх жанра MOBA и FPS. Все смартфоны серии Note 40 получат 2 года поддержки обновлений Android и 3 года обновлений безопасности.

Стоимость Note 40 8/256 Гбайт равна 26 990 руб., цена Note 40 Pro 8/256 Гбайт составляет 29 990 руб., модель Note 40 Pro с 12/256 Гбайт памяти обойдётся в 31 990 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: infinix, смартфон, россия
infinix, смартфон, россия
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