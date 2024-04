Создатели Call of the Sea и American Arcadia выпустят The Vigilante Diaries — нелинейную сюжетную RPG о становлении мстителя

Испанская студия Out of the Blue Games, известная по Call of the Sea и American Arcadia, представила следующий проект — нелинейную сюжетную ролевую игру The Vigilante Diaries. Объявление сопровождалось анонсирующим трейлером.

События The Vigilante Diaries развернутся в США середины 80-х. Главный герой — вернувшийся с вьетнамской войны простой рабочий — обнаруживает, что его родной город погряз в преступности, коррупции и социальном неравенстве.

Будучи одиноким и отчаявшимся человеком, протагонист решает взять правосудие в свои руки и становится мстителем в маске. Игрокам предстоит определить его внешность, правила, методы и моральные принципы.

«Станете вы благородным борцом с преступностью или грозным и безжалостным мстителем? Поставите защиту невиновных на первое место или ваш крестовый поход за правосудие будет превыше всего и всех? Решать вам», — говорят авторы.

Изучая журнал, игроки будут принимать решения в ключевые моменты из жизни героя. Придётся следить за полицейскими разговорами по радио, слушать новости по телевизору и решать комплексные загадки, присланные серийным убийцей.

The Vigilante Diaries позиционируется как первая игра в антологии An Out of the Blue Story — коллекции приключений с разными героями в нетипичных для видеоигр ситуациях с общим лейтмотивом: «Как далеко вы готовы зайти, чтобы выжить?»

Релиз The Vigilante Diaries ожидается на протяжении 2024 года в версиях для PC (Steam) и Nintendo Switch. На странице в сервисе Valve указано, что игра получит поддержку только английского и испанского языков.