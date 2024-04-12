Соцсеть X лишит премиум-подписчиков возможности прятать синие галочки

В минувшем году принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) социальная сеть X предоставила премиум-подписчикам возможность скрывать синие галочки верификации в профиле. Теперь платформа откатила своё решение: пользователям начали поступать уведомления, что эта функция скоро исчезнет.

Сроков, когда функция сокрытия галочки исчезнет, в администрации X не уточнили. На прошлой неделе, ещё до рассылки уведомлений пользователям, со страницы поддержки для пользователей X Premium был удалён раздел с описанием, как скрыть значок верификации.

«Как подписчик Premium или Premium+ вы можете скрыть галочку в своей учётной записи. Галочка будет скрыта в ваших профиле и сообщениях. В некоторых местах она по-прежнему может отображаться, а некоторые функции могут указывать, что у вас есть активная подписка», — гласило описание функции.

Недавно администрация соцсети X начала бесплатно раздавать синие галочки влиятельным пользователям с более чем 2500 верифицированными подписчиками. Таким пользователям начали предлагать оформить подписку Premium, а обладателям более 5000 верифицированных подписчиков — Premium+.