США обвинили российских хакеров в краже электронных писем американских чиновников

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США заявило, что поддерживаемые российским властями хакеры из группировки Midnight Blizzard использовали доступ к системе электронной почты Microsoft для хищения переписки между американскими чиновниками и софтверным гигантом. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление CISA.

В директиве CISA говорится, что хакеры используют данные для аутентификации, передаваемые по электронной почте, чтобы проникнуть в системы клиентов Microsoft, включая неопределённое количество правительственных учреждений. Взлом почтовых ящиков ряда сотрудников был обнаружен ещё в январе этого года, и в CISA этот инцидент назвали «серьёзным и неприемлемым риском для ведомств».

Отчёт CISA был обнародован вскоре после оглашения вердикта Совета по обзору кибербезопасности (CSRB) после рассмотрения другого инцидента, связанного с китайскими хакерами, и который, по мнению ведомства, Microsoft могла предотвратить. CSBR также обвинил софтверного гиганта в том, что компания уделяет недостаточно внимания вопросам обеспечения кибербезопасности.

В новой директиве CISA не указано, какие именно ведомства пострадали от действий хакеров. Microsoft лишь сообщила, что взаимодействует со своими клиентами для смягчения последствий атаки и в рамках расследования инцидента. Посольство России в Вашингтоне, ранее отвергавшее причастность страны к кибератакам на правительственные учреждения США, пока никак не прокомментировало данный вопрос.