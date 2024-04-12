Biostar выпустила видеокарту Intel Arc A750 OC с синей платой и простой системой охлаждения

Компания Biostar выпустила видеокарту Intel Arc A750 OC. Новинка предлагает небольшой заводской разгон графического процессора. Это лишь вторая видеокарта Arc в ассортименте производителя. Несколько месяцев назад компания выпустила младшую Arc A380.

В составе Biostar Arc A750 OC используется графический процессор с 28 ядрами Xe. Как уже говорилось выше, новинка получила заводской разгон GPU, поэтому вместо эталонных 2050 МГц, заявленных Intel, он работает на частоте 2200 МГц. Энергопотребление карты заявлено на уровне 225 Вт. Для работы ускоритель использует все 16 линий интерфейса PCIe 4.0 x16. Новинка имеет 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с на контакт, а также поддержкой 256-битной шины.

Карта оснащена относительно простой (визуально) и компактной системой охлаждения, в состав которой входят два вентилятора. Любопытно, что точно такая же система охлаждения уже встречалась у японской компании Kurotoshikou, правда, без наклеек бренда.

Обе карты также похожи цветом печатной платы — она синяя, как и два 8-контактных разъёма PCIe для дополнительного питания. Biostar рекомендует использовать в ПК с этой картой блок питания мощностью 650 Вт. В оснащение карты также вошли два разъёма DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0.

По информации VideoCardz, цена Biostar Arc A750 OC будет соответствовать рекомендованной стоимости Arc A750, установленной Intel. В настоящий момент она составляет $249, однако в рознице некоторые версии Arc A750 можно встретить с ценниками менее $200.