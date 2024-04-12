Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Графика просто улёт»: блогер воссоздал ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Графика просто улёт»: блогер воссоздал трейлер GTA VI в реальной жизни

При создании антуража криминального боевика GTA VI разработчики из Rockstar Games вдохновлялись американским штатом Флорида, но блогер Эндрю Левитт (Andrew Levitt) решил вывести подражание реальности на новый уровень.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

В рамках своей инициативы Левитт переснял (почти) кадр в кадр вышедший 5 декабря анонсирующий трейлер GTA VI с использованием живых актёров, техники и реальных новостных репортажей.

Роль протагониста Джейсона исполнил сам Левитт, Лусию сыграла его девушка Мария, а образ социального работника в исправительном учреждении Стефани достался матери блогера.

Как можно заметить, точной копией трейлера GTA VI ролик Левитта не является: вместо двух гангстеров у него мужчина с петухами, вместо Лусии в бассейне на крыше — просто съёмка крыши, а вместо пистолетов — бананы.

В 12-минутном закулисном видео о воссоздании трейлера Левитт объяснил, что некоторые разночтения с оригинальным роликом связаны с ограничениями бюджета и/или нежеланием нарушать закон.

Как бы то ни было, работа Левитта впечатлила зрителей. В комментариях похвалили самоотверженность блогера, отметили креативные решения и визуальную составляющую. «Графика просто улёт», — не удержался Piotr Białas.

Пока релиз GTA VI ожидается в 2025 году на PS5, Xbox Series X и S. Ранее сообщалось, что разработка отстаёт от графика и игре угрожает перенос, но, как прояснили в Bloomberg, ничего необычного в этом нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Не всё так просто: надёжный инсайдер прояснил слухи о проблемах с разработкой GTA VI
Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами»
Источники раскрыли, что происходит с GTA VI — отставание от графика, страхи Rockstar, угроза переноса
«Всем это понравилось»: Amazon обрадовала фанатов новым переносом сериала Fallout
«Забудьте всё, что видели и слышали»: инсайдер раскрыл, что происходит с ремейком Prince of Persia: The Sands of Time
«Duke Nukem 3D ещё никогда не выглядел так хорошо»: культовый шутер станет по-настоящему трёхмерным благодаря воксельному моду
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 4 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 7 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 11 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.