«Графика просто улёт»: блогер воссоздал трейлер GTA VI в реальной жизни

При создании антуража криминального боевика GTA VI разработчики из Rockstar Games вдохновлялись американским штатом Флорида, но блогер Эндрю Левитт (Andrew Levitt) решил вывести подражание реальности на новый уровень.

В рамках своей инициативы Левитт переснял (почти) кадр в кадр вышедший 5 декабря анонсирующий трейлер GTA VI с использованием живых актёров, техники и реальных новостных репортажей.

Роль протагониста Джейсона исполнил сам Левитт, Лусию сыграла его девушка Мария, а образ социального работника в исправительном учреждении Стефани достался матери блогера.

Как можно заметить, точной копией трейлера GTA VI ролик Левитта не является: вместо двух гангстеров у него мужчина с петухами, вместо Лусии в бассейне на крыше — просто съёмка крыши, а вместо пистолетов — бананы.

В 12-минутном закулисном видео о воссоздании трейлера Левитт объяснил, что некоторые разночтения с оригинальным роликом связаны с ограничениями бюджета и/или нежеланием нарушать закон.

Как бы то ни было, работа Левитта впечатлила зрителей. В комментариях похвалили самоотверженность блогера, отметили креативные решения и визуальную составляющую. «Графика просто улёт», — не удержался Piotr Białas.

Пока релиз GTA VI ожидается в 2025 году на PS5, Xbox Series X и S. Ранее сообщалось, что разработка отстаёт от графика и игре угрожает перенос, но, как прояснили в Bloomberg, ничего необычного в этом нет.