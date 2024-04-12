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Oppo представила смартфон A3 Pro за $280 с изогнутым OLED-дисплеем, Dimensity 7050 и полной защитой от воды

Компания Oppo представила смартфон среднего уровня A3 Pro. Устройство предлагает OLED-дисплей с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц, поставляется с зарядным устройством мощностью 67 Вт и имеет продвинутую защиту IP69 от воды и пыли — его можно опускать под воду до получаса, чистить паром и прямым потоком воды.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Смартфон получил загнутый по краям 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 950 кд/м2. С фронтальной стороны устройства находится глазок 8-Мп камеры с оптикой f/2.0 для которой заявляется поддержка записи видео в формате 1080p@30fps. Экран смартфона защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе новинки используется процессор MediaTek Dimensity 7050 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графическое ядро Mali-G68 MC4). Смартфон предлагает 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128, 256 или 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

В основной блок камер устройства вошли 64-Мп датчик с поддержкой автофокуса, оптической стабилизацией и оптикой f/1.7, а также вспомогательная 2-Мп камера с оптикой f/2.4 для портретной съёмки. Для основной камеры заявляется возможность съёмки видео в 4K@30fps.

Питается устройство от батареи на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для новинки заявляется поддержка Wi-Fi 6 и 5G NR. Поддержки NFC у смартфона нет.

В Китае Oppo A3 Pro оценили в 1999 юаней ($276) за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. В максимальной комплектации с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти новинка оценивается в 2499 юаней ($345). Продажи устройства начнутся с 19 апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон, dimensity 7050
oppo, смартфон, dimensity 7050
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