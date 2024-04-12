MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345

Компания MSI представила игровой монитор MAG 274URFW. В его основе используется матрица Fast IPS с поддержкой разрешения 4K, частоты обновления 160 Гц и яркости 400 кд/м2. Монитор также оснащён портами USB-C и HDMI 2.1. При этом его стоимость составляет около $345 — значительно дешевле аналогов с аналогичными характеристиками.

Новый монитор MSI MAG 274URFW предлагается в белом цвете. Новинка оснащена компактной эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона. Кроме того, подставка позволяет повернуть дисплей на 90 градусов и использовать в портретном режиме.

В составе MAG 274URFW используется 27-дюймовая матрица Fast IPS с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой обновления 160 Гц, а также технологиями динамической смены частоты обновления (VRR) и синхронизации изображения AMD FreeSync Premium, предотвращающими разрывы картинки на экране. Кроме того, новинка имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400, указывающую на то, что дисплей обладает яркостью как минимум 400 кд/м2. Для экрана заявляется 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 93-процентный Adobe RGB и 133-процентный sRGB.

Как и большинство игровых мониторов на рынке MAG 274URFW предлагает поддержку различных игровых функций и оверлеев, включая цифровой прицел. Для монитора также заявлена поддержка функции, которая отвечает за осветление тёмных участков изображения, чтобы лучше распознавать противника или других игроков, прячущихся в тенях.

Экран новинки имеет матовое покрытие. В оснащение монитора вошли два порта HDMI 2.1, каждый из которых обеспечивает пропускную способность 48 Гбит/с, что делает его идеальным для использования с игровыми приставками. Кроме того, он получил разъёмы DisplayPort 1.4a и USB-C (15 Вт).

В Китае стоимость MSI MAG 274URFW составляет 2499 юаней (около $345). К сожалению, производитель не сообщает, планирует ли он выпустить новинку на других рынках.