Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры

Как будто недавнего отключения серверов гоночной MMO-аркады The Crew для её владельцев было недостаточно, теперь Ubisoft начала ещё отзывать у них лицензии на использование игры в принципе.

Напомним, в декабре Ubisoft сняла оригинальную The Crew с продажи в цифровых магазинах, а 31 марта отключила серверы, сделав игру недоступной (даже одиночный режим) для обладателей на всех платформах.

На днях пользователи Ubisoft Connect начали замечать, что больше не имеют доступ к купленной в сервисе The Crew — Ubisoft отозвала лицензию. В библиотеках геймеров у проекта теперь собственная секция, «Неактивные игры».

Как можно предположить, геймеры новостью оказались возмущены. «Это самое печальное и беспощадное решение, которое я видел в истории видеоигр», — прокомментировал ситуацию MeCritic на форуме Reddit.

Игроки призывают законодателей защитить их от подобных действий издателей. Именно на это, к слову, направлена запущенная на фоне отключения The Crew кампания «Прекратите убивать игры» блогера Росса Скотта (Ross Scott).

Отключение онлайна — дело одно, а отзыв доступа — совсем другое. Фанаты нередко возрождают серверы «убитых» издателями игр, но Ubisoft, похоже, намерена пресечь любые попытки игры после истечения срока её годности.

The Crew дебютировала в декабре 2014 года. Ubisoft девять лет продавала игру пользователям, но не предупреждала их, когда продукт превратится в «тыкву», и возвращать деньги за него уже не обязана.