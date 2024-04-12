Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов

В этом месяце глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) провёл несколько встреч, в которых приняли участие сотни руководителей компаний из списка Fortune 500. Прошедшие в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне мероприятия были посвящены презентации функций на основе искусственного интеллекта для корпоративного сегмента. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Эти мероприятия наглядно демонстрируют, как OpenAI, с потребительских приложений которой началось бурное развитие генеративных нейросетей, стремится к поиску новых источников дохода. Очевидно, что в видении компании такими источниками должны стать корпоративные клиенты по всему миру, причём некоторые из потенциальных клиентов могут являться партнёрами крупнейшего спонсора OpenAI, которым является Microsoft.

О трёх прошедших недавно в США и Англии встречах не сообщалось публично. По словам осведомлённых источников, в рамках каждой из таких встреч Альтман напрямую обращался более чем к 100 руководителям разных компаний. На каждом мероприятии Альтман и главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп (Brad Lightcap) демонстрировали собравшимся разные программные продукты, в том числе ChatGPT Enterprise — корпоративную версию популярного ИИ-бота, а также API для подключения клиентских приложений к своим ИИ-сервисам и новые генеративные модели, позволяющие создавать видео по текстовому описанию.

OpenAI обещает клиентам, что их данные, которые станут доступны алгоритму ChatGPT Enterprise, не будут использоваться для обучения больших языковых моделей (LLM). Общаясь с потенциальными клиентами из финансовой, энергетической отраслей, сферы здравоохранения, руководители OpenAI рассказали о нескольких приложениях для разных сфер бизнеса, а также отметили, что потребительскую версию бота ChatGPT уже используют 92 % компаний из списка Fortune 500.

Напомним, Microsoft является крупнейшим инвестором в OpenAI и предлагает доступ к ИИ-технологиям компании через свою облачную платформу Azure. Пользователи сервиса Microsoft 365 также имеют доступ к ИИ-помощнику Copilot, который представляет собой инструмент для повышения продуктивности, в основе которого лежат алгоритмы OpenAI.

Во время встреч руководителей OpenAI с представителями бизнеса некоторые из участников задавали вопрос, почему они должны платить за ChatGPT Enterprise, если они уже являются клиентами Microsoft. Альтман и Лайткэп ответили, что оплата корпоративного ИИ-бота позволит компаниям напрямую взаимодействовать с OpenAI, иметь доступ к новейшим LLM, а также индивидуальным продуктам на основе ИИ. Официальные представители OpenAI и Microsoft отказались от комментариев по данному вопросу.