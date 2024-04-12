Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы

Инженер по кибербезопасности Шакиб Ахмед (Shakeeb Ahmed) осуждён за кражу криптовалюты на сумму около $12 млн и приговорён к трём годам лишения свободы, конфискации имущества на $12,4 долларов и убытков в размере более $5 млн. Ахмед признал себя виновным во взломе двух криптовалютных бирж.

Сообщается, что в начале июля 2022 года Ахмед взломал Crema Finance и похитил криптовалюту на $9 млн, после чего всего через несколько недель он взломал Nirvana Finance — на этот раз его добычей стали $3,6 млн. Поскольку в последнем случае преступник украл почти все средства биржи, Nirvana Finance вскоре закрылась.

Похитив криптовалюту, Шакиб Ахмед связался с представителем Crema Finance и предложил вернуть её за скромное вознаграждение в $1,5 млн и обещание не сообщать властям о взломе. Биржа отказалась, а взломщика задержали.