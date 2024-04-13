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Первая ступень SpaceX Falcon 9 впервые выполнила 20-й полёт — рекорд посвятили годовщине первого запуска «Шаттла»

12 апреля в 21:40 по местному времени (13 апреля в 04:40 мск) компания SpaceX запустила в космос очередную партию спутников связи Starlink. Через 8,5 минут первая ступень ракеты мягко приземлилась на баржу в океане, установив новый рекорд для возвращаемых ступеней — эта ступень первой в истории совершила 20-й возвращаемый полёт. Миссию посвятили 43-й годовщине первого полёта многоразового челнока NASA «Спейс шаттл» (Space Shuttle), подчёркивая преемственность.

Первая спупень ракеты совершает мягкую посадку на баржу. Источник изображения: SpaceX

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершает мягкую посадку на баржу. Источник изображения: SpaceX

Для компании SpaceX запуск ракеты 12 апреля стал 38-м в 2024 году. Практически все они были направлены на увеличение и поддержку группировки спутников интернет-связи Starlink. Сейчас число этих аппаратов на низкой орбите Земли состоит почти из 5650 действующих спутников. Агрессивная программа развёртывания сети требует интенсивных запусков, что даёт возможность SpaceX устанавливать всё новые и новые рекорды по количеству запусков и возвращений отдельных ступеней. Так, рекордные 18-е возвращения первых ступеней были совершены в начале прошлой осени, а 19-е — в декабре 2023 года и в феврале и марте 2024.

Запуск ракеты Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде был приурочен к первому запуску «Шаттла» в 1981 году. В ходе миссии разгонный блок Falcon 9 вывел на орбиту 23 спутника Starlink. Спустя примерно через 65,5 мин после старта ракеты они были развёрнуты на орбите. С одной стороны, такие миссии подпитывают внутренний потенциал компании SpaceX и остаются корпоративной вещью. Но с другой стороны, для настоящего выхода в космос хотя бы в пределах Солнечной системы необходимы как можно более частые старты по максимально низкой цене. Илон Маск (Elon Musk) и его компания SpaceX решают эту задачу по-своему. И ключевое слово здесь — решают.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты
spacex, запуск ракеты, многоразовые ракеты
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