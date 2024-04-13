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WD представила портативный SSD на 368 Тбайт — он весит 13 кг и комплектуется чемоданом на колёсиках

На выставке NAB в Лас-Вегасе, которая стартовала 13 апреля, компания Western Digital представила портативный твердотельный накопитель ёмкостью 368 Тбайт. SSD весит 13 кг, а вместе с футляром — фактически чемоданом на колёсиках — все 15 кг. Устройство найдёт применение там, где нужно хранить и использовать огромные массивы данных вдали от скоростных сетей, например при съёмках фильмов на природе, в астрономии или для создания критически важных архивов.

Источник изображений: Western Digital

Источник изображений: Western Digital

По сути, компания Western Digital создала переносное сетевое хранилище (NAS). Накопитель Ultrastar Transporter выполнен в корпусе высотой 2U под установку в 19-дюймовую серверную стойку. В то же время он оптимизирован для работы под управлением одним человеком, которому нет нужды иметь навыки работы с серверным оборудованием.

Серверная часть платформы Ultrastar Transporter основана на двух относительно старых 12-ядерных процессорах Intel Xeon 4310 (Ice Lake) с частотами от 2,1 до 3,3 ГГц, в распоряжение которых отдано 128 Гбайт оперативной памяти DDR4 RDIMM. Доступ ко всем твердотельным накопителям, включая два загрузочных SSD, осуществляется через шину PCI Express с поддержкой NVMe. Подробности о флеш-накопителе не разглашаются, но два дополнительных твердотельных накопителя ёмкостью 2 Тбайт серии SN740 играют роль загрузочного накопителя в конфигурации RAID-1.

Для подключения на месте в накопителе предусмотрено два порта 200GbE (QSFP112), порт 10GbE (RJ45), два порта USB 3.0, один COM-порт (DB9) и VGA. Потребление устройства достигает мощности 1300 Вт, поэтому использовать его на самолёте или в другом транспорте будет проблематично. Добавим, стоимость новинки пока не установлена, но компания предлагает всем заинтересованным лицам обращаться для предварительного заказа.

Новинка поможет решить проблемы с транспортировкой массивного объёма данных в кратчайшие сроки, ведь даже голубь с флешкой способен на определённых дистанциях обогнать гигабитный интернет. Накопитель Ultrastar Transporter способен на большее, намного большее. И это не прихоть или забава. Новейшие профессиональные цифровые камеры получают сенсоры размером с блюдце, не говоря об отдельных камерах для телескопов, которые за одну ночь будут собирать до 15 Тбайт данных. Эти данные придётся возить чемоданами. Иначе никак. Кстати, может быть, с такими накопителями получится создать оптический телескоп горизонта событий. Это был бы колоссальный прорыв в астрономии, но это уже другая история.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: ssd, western digital
ssd, western digital
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