Meta✴ тестирует обмен личными сообщениями в Threads

Количество пользователей платформы микроблогов Threads превышает 130 млн человек. Несмотря на это, сервис всё ещё лишён функции обмена личными сообщениями между пользователями. Похоже, что в скором времени это изменится, поскольку разработчики из Meta✴ начали тестировать функцию обмена сообщениями в Threads.

Согласно имеющимся данным, упомянутая функция задействует службу личных сообщений Instagram✴, но позволяет инициировать отправку сообщений непосредственно из Threads. Некоторые пользователи сервиса сообщили о появлении в приложении Threads кнопки «Сообщения». Она находится над профилями других пользователей, примерно в том месте, где прежде располагалась кнопка «Упоминание». Представитель Meta✴ подтвердил, что в настоящее время разработчики «тестируют возможность отправки сообщений из Threads в Instagram✴».

Отметим, что Threads по-прежнему лишён собственного почтового ящика, и не ясно, появится ли он в будущем. Глава Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) ранее неоднократно говорил, что разработчики не планируют создавать отдельный почтовый ящик для Threads. Вместо этого он хотел «заставить почтовый ящик Instagram✴ работать» в приложении.

Несмотря на то, что новая функция Threads не позволит отправлять полноценные личные сообщения, с её помощью пользователи смогут начинать общение без необходимости переключаться на Instagram✴. Однако проверка входящих сообщений или необходимость ответить на какое-либо послание всё равно потребует от пользователей перехода в Instagram✴.